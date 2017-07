Young female star mas masahol pa sa yaya kung pagserbisyuhan ang dyowa By Cristy Fermin Bandera



PINAGPISTAHAN sa isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz ang sobra-sobrang pagmamahal ng isang young female personality sa kanyang boyfriend na aktor. Hitsura kuno ng becki sa sobra niyang pang-i-spoil sa kanyang love, gagawin daw ng babae ang lahat-lahat, mapaligaya lang ang kanyang mahal. Kuwento ng isang miron sa umpukan, “Nakow, pagdating sa pagiging martyr, e, wala nang ta-talo pa sa babaeng ‘yun! Hitsura sa kanya ng isang maid-of-cotton kung pagserbisyuhan ang boylet niya! “Wala siyang pakialam kung mapagod man siya nang wagas na wagas, maibigay lang ang inilalambing ng guy, puwedeng ipagpagawa ng monumento sa kamartiran ang babaitang ‘yun! “Ano bang pagod na pagod na siya pagkatapos ng trabaho nila, ano bang antok na antok na ang hitad na ‘yun after ng taping nila, service kung service pa rin siya sa super-spoiled niyang boyfriend!” nakataas ang kilay na kuda ng aming source. Pero naman! Grabe palang selosa ang girl! Konting kibot lang, mawala lang sa paningin niya ang lalaki, para na siyang si Sisa sa kahahanap sa boyfriend niya. “Nakakaloka siyang magselos. Sobrang insecure siya, kasi nga, maraming nagsasabi sa kanya na kailangan niyang bantayan nang husto ang guy dahil sobrang mapagbigay sa mga girls! “Hindi raw kayang tanggihan ng lalaki ang nagkalat na tukso, kaya ayun, saglit lang na mawala ang BF niya, e, hindi na niya alam ang gagawin! “May kinaiinsekyuran siyang young actress, alam niya kasi na bago naging sila, e, love na love ng BF niya ang seksing girl na ‘yun! Sobrang insecure siya sa girl, sa totoo lang! “Nakakaawa ang babaeng ‘yun kapag hiniwalayan ng guy, baka malukring-lukring siya, dahil sobra-sobra na niyang mahal ang lalaking ‘yun, sa totoo lang! “Para na nga siyang robot, sunud-sunuran na lang siya sa boyfriend niya, di ba naman? Naku, baka sa sobrang pagseserbisyo niya sa BF niya, e, mapabayaan na niya ang sarili niya! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, millennial na ngayon, ‘no! E, ano ngayon kung sobra-sobra ang ginagawa niyang paglilingkod sa boyfriend niya?” pagtatapos ng aming impormante.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.