Nangangarap magkabahay at lupa (2)

Sulat mula kay Camile ng Caballero, Guimba, Nueva Ecija

Problema:

1. Seaman po ang mister ko at 4 years na siyang nagpapabalik balik sa barko, pero hanggang ngayon nangungupahan pa rin kami at walang sariling lupa at bahay. Hindi po kasi kami makaipon dahil anim po ang anak namin na lahat nag aaral.

2. Gusto kong makahingi ng tips sa inyo, suwerteng numero at kung paano namin mapapaunlad ang buhay namin at kung kailan kami magkakaroon ng sariling lupa at bahay na matagal na po naming pangarap? June 25, 1979 ang birthday ko at January 17, 1977 naman ang birthday ng mister ko.

Umaasa,

Camile ng Nueva Ecija

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Cancer (Illustration 2.) ang nagsasabing compatible kayo ng mister mo na isinilang sa zodiac sign na Capricorn, kung saan, basta’t patuloy at wag lang siyang magsasawang mag-barko, habang ikaw naman ay patuloy din ng pag-iipon at pagtaya-taya sa numebr gasmes, sa bandang huli, bikod sa naipong pera, magkakaroon pa kayo ng dagdag at bultong halaga, sapat upang makapagpagawa ng isang magandang dream house.

Numerology:

Ang birth date mong 25 ay nagsasabing habang nagiipon ka ng pambili at pagpapagawa ng inyong dream house, may maalaki ring tsansa na sa isang number games tatama ka ng malakinghalaga sa mga numerong 1, 7, 14, 28, 32, at 40.

Luscher Color Test:

Upang lalo kang suwertehin sa buhay saan sa materyal at sa pagpapamilya. lagi kang magsuot ng kulay na dilaw, berde at pula. Sa nasabing kulay dagdag na magagandang kapalaran ang iyong masasagap.

Huling payo at paalala:

Camile ayon sa inyong kapalaran ni mister nakatakda na ang magaganap, tulad ng naipaliwana na, sa pamamagitan ng kumbinasyong tuloy-tuloy na pag-iipon at pagsisinop ng kabuhayan at biglang suwerte, tiyak ang magaganap, sa taong dahil na rin sa iyong pagsisikap, sa taong 2022 sa edad mong 43 pataas, matutupad na ang malaon nyo ng pangarap ni mister, para sa iyong pamilya – magkakaroon na kayo ng sariling lupa at bahay sa isang kilala at sikat na subdivision sa inyong lugar.

