Nagdemanda kay Noven pinagtatawanan sa social media

IBINABA ng piskal sa sexual assault ang bintang na rape laban kay Noven Belleza. Sa aspetong ‘yun pa lang ay nakakita na agad ng liwanag ang kampo ng kampeon ng Tawag Ng Tanghalan. Dadaan pa rin sa masusing labanan sa korte ang magkabilang panig, pero ligtas na sa mahabaang pagkakulong ang magaling na singer, dahil walang piyansa ang rape. Pinagpipistahan ngayon sa social media ang pinagdadaanan ni Noven Belleza, may kani-kanyang pananaw ang mga netizens, lalo na sa kuwentong lumutang na hindi naman pala nagtalik ang dalawa kundi daliri lang daw ang ginamit sa nagrereklamo. Isang bukas na arena ang social media para sa komento ng ating mga kababayan, kaya nakatikim ng kung anu-anong masasakit na salita ang babae, binabansagan na ito ngayon ng bagong pangalan. Ang pangalang ‘yun ang madalas na ginagamit na termino kapag nababanggit ang mga daliri. Bidang-bida ngayon si Aling Pining, na nilahukan ng apelyidong Garcia, ganu’n katindi ang ginagawang paglalaro ngayon sa social media tungkol sa kaso ni Noven Belleza. Ayon sa kampo ng magaling na singer ay patutunayan niya sa korte na puro mali ang mga kuwentong ipinaaako sa kanya. Isasalaysay ni Noven ang totoong naganap na ayon sa kanyang mga tagasuporta ay makapagpapalaya sa kanya sa indultong ito. Napakaaga nga namang binulabog ang buhay at karera ni Noven Belleza. May karapatan siyang ipagtanggol at ibangon ang kanyang imahe mula sa kontrobersiyang ito.

