Young actress kawawang-kawawa sa pakialamera at pintaserang ina By Cristy Fermin Bandera

KUWENTO ng ilang impormante ay maraming naiinis sa mommy ng isang young actress dahil sa ginagawa nitong sobra-sobrang pakikialam sa career at personal na buhay ng kanyang anak. Kung maraming naiinis sa ina ay mas marami namang pumupuri sa anak, mabait daw ang young actress, may respeto sa kanyang mga magulang kahit pa sobrang pakikialam na ang ginagawa ng kanyang ina. Sabi ng isang source, “Kontrang-kontra ang mommy ni ___ (pangalan ng young actress) sa guy na gusto naman ng mga fans para sa kanya. Halatang-halata ang pag-ayaw ni mommy, dahil hindi niya halos kinakausap ang lalaki. “Iba kasi ang gusto niyang maka-close ng anak niya, hindi ‘yung gusto ng mga fans para sa girl, kaya ang sabi ng mga miron, e, bakit kaya hindi na lang siya ang makipag-close sa guy na minamanok niya para sa anak niya?” komento ng aming source. Naaawa rin ang marami niyang katrabaho sa young actress dahil siya ang may malaking tulong na naibibigay sa kanilang pamilya kung tutuusin. Matagal na siyang humaharap sa mga camera, nagpupuyat at nagpapagod, pero ganyan pa ang napapala niya sa kanyang mommy. “Kunsabagay, kahit naman nu’ng bagets na bagets pa ang anak niya, e, siya na ang pinoproblema ng production, di ba? Stage mother na siya kahit nu’n pa! Di ba, matindi ang insecurity ng nanay na ‘yun sa isang young actress na kaibigan pa naman ng anak niya? “Sobrang insecure siya du’n, kaya kapag kakuwentuhan niya ang ibang mga nanay, e, talagang pinipintas-pintasan niya ang karibal ng anak niya! “Teenager na ang anak niya, hindi na bagets, hindi na nga siya teenager, nasa right age na siya para magdesisyon, e. Pero ganyan pa rin ang mommy niya, nakikialam! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, paborito n’yo pa naman ang doll na kapangalan ng girl na ito. Nakakaawa naman siya, sa true lang,” pagtatapos ng aming source.

