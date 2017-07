Horoscope, July 20, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Walang maitutulong na mabuti ang hina ng loob. Sumugod ka lang ng sumugod, upang tuloy-tuloy ng umasenso at lumigaya. Mapalad ang 2, 16, 28, 31, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Yellow at apple green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Laging tumutulong sa kapwa ng bukal sa loob, sa ganyang paraan, kusang darating ang maraming suwerte at magagandang kapalarang hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Mapalad ang 3, 12, 18, 25, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Sandhapa-Coronaria-Om.” Red at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Gawing inspirasyon ang mga taong malapit sa iyong puso habang patuloy na nagsisikap sa pagpapayaman. Sa pag-ibig regaluhan ang kasuyo ng isang bagay na tulis kapag nakatiklop, bilog kapag binuksan, kailangang-kailangan nya ito sa panahong ito ng tag-ulan. Mapalad ang 3, 9, 27, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Niva-Araanam-Om.” Green at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Maglaan ng sapat na salapi para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, umiwas sa lipunan, ituon na lamang muna ang buo mong lakas at oras sa sa iyong pamilya. Mapalad ang 4, 13, 28, 36 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tamal-Harayana-Om.” Beige at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — long tumibay ang pagmamahalan wag magpadala sa mga pintas at paninira ng iba. Kapag stable ang relasyon maraming suwerte at magagandang kapalaran ang kusang darating. Mapalad ang 7, 17, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Arjuna-Govinda-Om.” Green at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — nsiyal, sa sariling diskarte mas mabilis na lalago ang kayamanan. Sa pag-ibig, hindi dapat mainggit, maaari mo ring paligayahin ang sarili at ang mga mahal mo sa buhay kapag marami ka ng pera. Mapalad ang 4, 8 19, 29, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Ketu-Ayin-Mandala-Om.” Gray at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Lutasin agad ang mga problema pang-pinansyal. Wag hayaang lumaki ang tubo ng Bombay at ng credit card, magbayad na agad. Sa pag-ibig, batiin na ang kasuyong matampuhin upang uminit muli ang relasyon. Mapalad ang 5, 14, 27, 31, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Fegerra-Om.” Maroon at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Tapusin agad ang mga nakabingbing trabaho. Kapag natapos na ang lahat ng gawain, mas masarap ng makapagre-relaks ang mararanasan. Sa pag-ibig isama ang kasuyo sa binabalak na panonood ng sine. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Durga-Om!” Green at maroon ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Panahon na upang humingi ng tulong sa iba. Isang kaibigang Virgo ang mag-aabot ng malaking halaga. Sa pag-ibig, hingin ang ayuda ng minamahal, upang mas madaling malutas ang mga problema. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Yama-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Nangangailangan ka ng pansin at pagmamahal mula sa ka-opposite sex. Kapag kasi may dumating wag ka ng maging pihikan – sunggaban agad. Sa pinansyal, aanhin ang maraming salapi kung wala ka namang special someone? Mapalad ang 6, 9, 24, 29, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Minna-Om.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Kahit na sobrang busy at hectic ang schedule gumawa ng paraan na laging makausap ang minamahal upang lalong tumibay ang relasyon. Sa pinansyal, wag hayaang sumama ang loob ng isang kaibigang Cancer ng dahil lang sa pera. Mapalad ang 4, 19, 21, 27, 38, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Pink at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — sapin ang isang taong nakasamaan ng loob, ipaliwanag sa kanya ng maayos ang iyong sitwasyon, upang hindi na lumala ang problema. Sa pag-ibig, mas magiging mapayapa ang isipan kung laging kasundo ang minamahal. Mapalad ang 1, 9, 24, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Padma-Om-Pad-Mane-Om.” Lilac at maroon ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — m na ubusin ang oras sa pag-gawa ng mga bagay na pagkakaperahan kaysa sa walang kabuluhang tsismisan. Sa pag-ibig, ang ngiti ng kasuyo ay sapat ng magpapaligaya sa bawat araw. Mapalad ang 4, 16, 22, 34, 39, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Purana-Padma-Om.” White at blue ang buenas.

