Grupo ng mga kolehiyala diring-diri sa dugyuting aktor By Cristy Fermin Bandera

WALANG pinipiling panahon ang kawalan ng hygiene ng isang guwapo pa namang aktor na napakalakas ng loob na humarap sa maraming tao kahit parang kagigising lang niya. Hindi uso sa male personality na ito ang kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya ng mga utaw, wala siyang pakialam, basta gagawin niya lang ang gusto niya at makapagpapasaya sa kanya. Kuwento ng isang source, “Hindi na kami nakatiyempo kay ____ (pangalan ng lalaking personalidad)! Sa tuwing nakikita namin siya, e, ganu’n siya palagi, napaka-untidy niya! “Wala siyang pakialam sa hygiene, kailangan siyang pangaralan ng isang guwapong aktor tungkol sa pag-aalaga ng katawan, kailangang bumalik sa grade one ang mokong na ‘yun na palaging dugyutin! “Hindi ba siya nahihiya? Humaharap siya sa mga press people na singhot nang singhot, kasi nga, e, hindi na yata siya iniiwanan ng mahal na mahal niyang sipon? “May pera naman siya, pero hindi man lang siya makabili ng tissue paper na sisingahan niya! Singhot siya nang singhot, wala siyang pakialam sa mga kaharap niyang reporters!” napapailing na kuwento ng aming source. Nu’ng minsang makita siya ng isang grupo ng mga kolehiyala ay nagpa-picture sa kanya ang mga kinikilig pang girls. Pose kung pose naman sa tabi nila ang male personality. “Naloka ang mga girls, kasi nga, e, nakita nila ang mga kuko ng male personality na parang kagagaling lang niya sa pagtatanim ng palay. “Malawak ang kanyang lupain, pero wala siyang hawak na dokumento, dahil nasa kuko niya ang mga lupa niya! Pagkarumi-rumi ng mga fingernails ng lalaking ‘yun, kaya ang mga girls, e, nagbulungan agad at tumalikod na sa kanya! “Nakakaloka nga naman ang male personality na ‘yun na halos nakatira na yata sa gym sa pagpapalaki ng mga pandesal niya sa braso, kaya nakakalimutan na niyang maggupit ng marurumi niyang kuko!” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ano ba naman ang idolo n’yong ‘yan, ipatapon n’yo nga siya sa isang bayan sa bandang South para matuto siya sa personal hygiene! Ala, e, bakit ga siya ganyan?

