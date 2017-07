Rape case laban kay Noven ibinaba sa sexual assault; gf buntis daw

MULA sa rape ay naibaba diumano sa kasong sexual assault ang naisampang kaso laban sa Tawag Ng Tanghalan singing champ na si Noven Belleza sa Cebu the other day.

Mula sa pagka-hospital arrest ay natuloy ang inquest sa fiscal’s office sa isang korte sa Cebu and since sexual assault ang ikinaso kay Noven ng biktima, pinayagan siyang makapag-bail ng korte. Hindi lang kami sure kung nakabalik na siya ngayon sa Maynila.

Maraming teorya ang lumabas sa kasong ito. Ayon sa isang source namin, dumalaw diumano ang tinutukoy na female local entertainer ng Cebu kay Noven sa tinutuluyang condo nito sa siyudad dahil guest nga ito sa “Pusuan Mo” concert ni Vice Ganda last July 15. Bandang 2 a.m. yata iyon. Since magkakilala nga raw ang dalawa dahil nagkasama sila sa grand finals ng TNT, hindi masyadong nabigyan ng malisya ang kanilang pagtatagpo.

May kakaibang naganap – ayon sa ating impormante. Hindi naman daw rape talaga, kapilyuhang “insertion” of some kind daw ang nangyari. But you know, regardless if it’s just insertion or worse than that, we have also to understand that it’s still a violation of one’s basic human right.

Kaya dapat talaga ay nag-iingat tayo sa ating mga kilos at galaw, huwag masyadong padadala sa init ng katawan.

Anyway, habang naghihintay pa noon ng inquest ay naka-hospital arrest nga si Noven dahil sa paninikip ng dibdib. Laking pasalamat ng kampo ng binata dahil naibaba sa sexual assault ang original rape case na dapat sana’y isasampa ng pamilya ng babae. Kung nagkataon ay makukulong talaga si Noven dahil ang rape ay isang non-bailable offense.

Some say it’s a kind of frame-up. Some say na gusto lang perahan ng babae si Noven. Some say na gusto lang sumikat ng girl kaya nag-ingay. Pero wait lang, I don’t think it’s proper to doubt on the girl’s position. Kaya nag-complain iyan dahil she felt violated.

Bakit di na lang kayo manahimik? Bakit hindi na lang ninyo hayaang ang korte ang mag-determine ng validity ng complaint? Baka lalo lang madiin si Noven sa pinagsasabi ninyong iyan. Instead na magkasundo ang dalawang kampo, baka lalo lang mapikon ang pamilya ng babae at tuluyan si Noven.

Lesson learned lalo na sa mga male artists (bihira naman ang mga babaeng makakati, di ba?), when you go out of town sa mga shows or guestings, huwag mamingwit basta-basta. Tiisin ang kakatihan. Mambading na lang kayo para walang kaso-kaso. Enjoy pa kayo. Ha! Ha! Ha!

Tiis-tiis din pag may time. Hindi porke sa probinsiya kayo ay you’re above the law. Chances are sasabit kayo. Parang itong nangyari kay Noven.

Paano na iyan ngayon? Balitang ang long-time girlfriend ni Noven ay preggy raw ngayon dito sa Maynila? A very reliable source told me. How will she take this situation kaya? Alamin natin iyan.