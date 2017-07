Bagets, may-asawa ang live-in partner

HELLO Ateng beth, I’m 18 yrs old, at taga Sta.Rosa Laguna. Ateng beth, hihingi po sana ako ng payo sa inyo. May boyfriend po ako at ngayon po ay nagli-live-in na po kami. Simula po ng June ay magkasama na po kami. Thirty two years old na po pala yung boyfriend ko. May asawa na po siya at kasal pa rin po siya sa una niyang asawa. Ano pong gagawin ko Ateng Beth, mahal na mahal ko po sya. Tama po bang nakilahok-live in ako sa kanya?

Salamat.

Jess,

Kapag ba sinabi kong mali na makipag live in ka, makikipaghiwalay ka? ‘Pag ba pina-alala ko sa ‘yong kasal pa rin siya kahit magkahiwalay na sila ng misis nya, makikipaghiwalay ka? ‘Pag ba sinabi ko sa ‘yo na ang bata-bata mo pa para makipag seryosohan sa ganyang uri ng relasyonga? makikipaghiwalay ka? ‘Pag ba iniwan ka niyang bigla, may pupuntahan ba ang buhay mo? ‘Pag ba nabuntis ka kaya mong buhayin mag-isa ang anak mo at ang sarili mo? At kapag ba sinabi kong hindi makakabili ng bigas ang “mahal na mahal ko po sya,” may pera kang ipapambili ng bigas? Siya nga pala, ano’ng sabi ng mga magulang mo tungkol sa pakikipag-live in mo? Either hindi nila alam o hindi mo sila sinunod, tama ba? So ano’ng gusto mong isagot ko sa tanong mo kung tama bang makipag-live in ang 18-anyos na tulad mo sa isang 32-anyos na may asawa na? Ano kaya kung sampal-sampalin kita nang di tinatamaan, at nang maalog yang utak mo sa kaiilag? At baka makapag-isip ka pa ng tama at matuwid! Alam mo na ang tama, Jess. Alam mo rin ang mali. Huwag kang maghanap ng tao na kukunsinti sa iyo, at for sure hindi ako iyon. May problema ka ba sa puso o relasyon, mag-text sa 09989558253.

