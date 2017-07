Aktres negang-nega dahil sa bagong dyowa, OA maglampungan By Cristy Fermin Bandera

HALOS araw-araw naman silang magkasama. Nagbababad pa nga ang lalaki sa bahay ng isang kilalang female personality. Pero maraming nagsasabing OA na ang pagpaparamdam nila ng pagmamahal sa isa’t isa. Madalas silang makitang kumakain sa labas nang silang dalawa lang. Super-sweet sila, sinusubuan pa nga ng lalaki ang kanyang mahal na aktres, nilalanggam ang kanilang paligid. Pero kuwento ng aming source, “Parang hindi pa rin sapat para sa kanilang dalawa ang halos araw-araw nilang pagkikita. Parang hindi pa sila masaya sa ganu’n. “OA ang pagmamahalan nila dahil nagpapalitan pa sila ng message sa mga accounts nila. Sobrang makapaglambing ang girl, ang guy naman, halos ipangako na ang langit at lupa sa girl. “Okey lang makakita ng mga nagmamahalan. Maganda nga ‘yun, pinagaganda nila ang mundo. Pero kapag OA na, nakakaumay na rin!” iritadong kuwento ng aming source. Parehong galing sa hiwalayan ang dalawang ito. Nakipaghiwalay ang girl sa kanyang mister na aktor, ang lalaki naman, sa anak ng isang kilalang pulitiko. “Ano ito, masyado silang nasabik? Puwede namang sabihin na lang nila ang mga nararamdaman nila kapag magkasama sila, pero bakit kailangan pa nilang i-post ‘yun? “Sobrang OA naman sila! Tuloy, maraming naiinis sa kanila. Hindi pa nga maayos ang pakikipaghiwalay nila, e, ganyan na ang ginagawa nila? “Huwag na silang mahiya sa ibang tao, sa mga sarili nila na lang sana sila mahiya! May mga anak pa namang babae ang girl, hindi ba siya nahihiya na ganyan ang nababasa ng mga anak nila ng ex-husband niyang aktor? “Nasa tamang age na silang dalawa, lumagay sila sa tamang lugar, hindi ‘yung ganyan na kahit saan na lang, e, lambingan sila nang lambingan! “Sa sobrang sweetness nila, hindi kaya isang araw, e, hindi na sikatan ng araw ang relasyon nila? Baka maging sunset na?” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, getlak n’yo na kung sinu-sino ang magdyowang ito, mamatey?

