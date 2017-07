Cebuano fans dinedma ang ulan para sa Kapuso stars Bandera

MULI na namang naghatid ng quality entertainment ang mga bida ng GMA programs na Mulawin vs. Ravena at Haplos.

But this time, hindi lang sila sa TV nakita ng kani-kanilang fans kundi in person na! Iba’t ibang mall shows kasi ang pinagka-busyhan ng mga Kapuso stars this weekend. Balita namin, hindi napigilan ng ulan ang mga Cebuano makita lamang ang kanilang paboritong Mulawin vs. Ravena stars na sina Bea Binene, Derrick Monasterio, Kiko Estrada, Bianca Umali at Miguel Tanfelix. Hindi naman sila binigo ng mga young stars dahil game na game nilang pinakilig ang mga fans nila na naroroon. Samantala, hindi rin nagpatalo ang cast ng nangungunang afternoon series na Haplos na sina Sanya Lopez, Thea Tolentino, Rocco Nacino at Pancho Magno nang maghatid sila ng nakakakilig na afternoon treat sa mga taga-Pangasinan last Saturday. Mainit silang tinanggap ng mga Kapusong Pangasinense kaya naman todo ang pasasalamat ng apat na Kapuso stars through their performances. Samantala, patuloy na tutukan ang kuwento ng Haplos sa Afternoon Prime ng GMA 7 na tumatalakay sa dalawang uri ng kapangyarihan – ang blak magic o kulam at ang white magic na nakapagpapagaling ng may sakit at nakapagpapaligaya ng kapwa. Inaabangan na ng mga manonood ang matitinding labanan nina Sanya at Thea bilang half-sister na sina Angela at Lucille na magkakasubukan ng kapangyarihan kapag nagkrus na ang kanilang mga landas. Hindi rin dapat palagpasin ng mga fans nina Sanya at Rocco (gumaganap bilang si Gerald) ang kanilang mga kilig moments sa serye, kabilang na ang kanilang kissing scene at love scene. At siyempre, iinisin din kayo ng role ni Pancho Magno bilang si Benedict na gagawin ang lahat para mapasakanya si Angela. Kasama rin sa cast ng Haplos sina Celia Rodriguez, ang lola ni Angela na isa ring magaling na healer, Emilio Garcia, Patricia Javier, Francine Prieto, Diva Montelaba at marami pang iba. Ito’y sa direksyon ni Gil Tejada, Jr..

