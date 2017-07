Tawag ng Tanghalan champion inaresto sa reklamong ‘rape’ By Ervin Santiago Bandera

KUMALAT kahapon ang balitang naaresto sa Mabolo, Cebu City ang Tawag Ng Tanghalan grand champion na si Noven Belleza dahil diumano sa kasong rape. Ayon sa ulat, Linggo ng gabi nang arestuhin ng mga taga-barangay Mabolo si Noven pagkatapos niyang mag-perform sa “Pusuan Mo si Vice Ganda” concert ng TV host-comedian na si Vice Ganda sa IEC Pavillion, Barangay Mabolo, Cebu. Nabatid na kasama raw sa mga dumampot sa singer ang ilang kamag-anak ng biktimang nagreklamo sa pulisya. Ayon sa mga otoridad, naging contestant din daw sa Tawag Ng Tanghalan ng It’s Showtime ang biktima. Bago ganapin ang concert ni Vice, nagtungo na raw ang biktima kasama ang kanyang pamilya sa Mabolo Police para magreklamo. Agad naman daw gumawa ng aksyon ang mga pulis para matulungan ang biktima. Base sa salaysay ng biktima, sinaktan din daw siya ng singer nang manlaban siya rito. Hindi rin daw papayag ang kanyang pamilya na magkaroon ng “amicable settlement” sa isinampa nilang kaso. Sabi pa raw ng ama ng biktima sa isang panayam, “Dili mi gusto nga duna pa siya’y laing mabiktima maong tinud-on gyud namo siya og kiha para makakuha mi og hustisya sa nahitabo sa among anak.” (Hindi kami papayag na magkaroon pa siya ng ibang biktima kaya itutuloy namin ang aming reklamo sa korte para makakuha kami ng hustisya sa ginawa niya sa aming anak.) Habang sinusulat namin ang artikulong ito, balitang nasa ospital pa rin si Noven matapos sumakit ang dibdib. Ilang oras din daw nanatili sa kulungan ang singer matapos damputin ng mga otoridad. Wala pang official statement na inilalabas ang kampo ni Noven tungkol sa paratang sa kanya ng biktima. Bukas ang pahinang ito sa paliwanag ng TNT champion. (Basahin sa pahina 2 ang karagdagang police report tungkol sa kasong ito.)

