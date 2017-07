Horoscope, July 18, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Mahirap ang buhay kaya dapat lang na pagkasyahin ang hawak na pera, tipirin na lamang ang handa, ang mas mahalaga makapag-celebrate. Sa pag-ibig bago ang lahat bigyan ng sapat na oras ang malambing na kasuyo. Mapalad ang 3, 15, 25, 43, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Orange at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pagtuklas pang lalo ng mga kakaibang kaalaman, mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, mapapakilig ang karelasyon kung mage-experiment ka ng ibang istilo sa romansa. Mapalad ang 9, 14, 27, 33, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Vasudeva-Vedanta-Om.” Purple at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Musika at pagkain ang magpapabago ng buhay. Laging magpatugtog ng music anoman ang ginagawa upang lumakas pang lalo ang immune system. Sa pag-ibig, susulak ang libido kung laging kakain ng mga exotic foods. Mapalad ang 6, 18, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Blue at white ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Hindi dapat na ma-perfect ang bawat araw, ang mahalaga, kahit isang bagay ay may natapos ka. Sapat na ang isang halik sa pisngi ng kasuyo upang maramdaman niyang love mo pa rin siya. Mapalad ang 5, 11, 13, 25, 31, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babam-Kebalam.” Violet at beige ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pag-ibig, sabihin ang iyong nararamdaman, kaysa kung ano-anong negatibong bagay ang iyong iniisip. Sa negosyo, ituloy ang binabalak na kalakal na may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 7, 19, 25, 33, 45, at 49. Mahiwa mong mantra: “Aum-Karaam-Om.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa panahong hindi umaayon sa iyong kagustuhan ang tadhana, mas mainam na mag-relaks-relaks muna. Dagdag na panalangin ang dapat. Sa pag-ibig, wag pilitin ang kasuyo sa isang bagay na ayaw nyang gawin. Mapalad ang 7, 11, 25, 34, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Om.” Orange at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ingatan ang pagbubukas ng bibig, upang hindi na maulit ang mga kabiguang dinanas. Sa pag-ibig, muli ipaalala sa iyong kasuyo ang iyong pangako: “Habang panahon mo siyang mamahalin.” Mapalad ang 8, 14, 19, 24, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Vedata-Rata-Om.” White at lilac ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kung hindi ka sigurado sa isang sitwasyon wag mong sunggaban mabibigo ka lang. Sa pinansyal, itigil na ang pagi-invest sa isang produktong hindi naman kumikita. Mapalad ang 4, 18, 27, 33, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Navada-Om.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — May malakas na enerhiyang hihigop sa iyo upang pumunta sa isang malayong lupain. Magpatangay ka lang! Nasa malayong pook ang kaligayahan ng puso at wagas na pag-unlad. Mapalad ang 7, 9, 16, 25, 28, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Gita-Om.” Green at magenta ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Nangyayari ang lahat ng bagay sa takdang panahon. Ngayon na ang iyong panahon. Mapapansin mo unti-unti ka ng umuunlad. Sa pag-ibig ito na rin ang tamang panahon upang makipag-date sa kasuyong Aries. Mapalad ang 3, 17, 25, 38, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Crede-Quod-Habes-Om.” Purple at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag mag-alala kung hindi nangyayari ng mabilis ang iyong mga balak. Alalahaning nagawa ang Great Pyramid sa mahabang panahon. Ang tagumpay ay ganon din, sa paisa-isa pagsisikap mararating mo rin ang pag-unlad. Mapalad ang 4, 18, 23, 28, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Omni-Pad-Me-Om.” Red at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Isang kakaibang bituin ang tatanglaw sa iyo. Wag matakot na ipatupad ang mga binabalak. Sa pag-ibig, isang nilalang na may birth date na 7, 16, o kaya’y 25 ang magpapadama sa iyo ng wagas na kaligayahan. Mapalad ang 2, 13, 25, 31, 41, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Posse-Vindentur-Om.” Green at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Magkakaroon ng kakaibang sigla sa araw na ito. Habang ginaganahan, tapusing mabilis ang mga bagay na noon mo pa gustong gawin. Sa pag-ibig, wag ng ipagpaliban ang pagpaparos ng libido sa minamahal. Mapalad ang 8, 15, 24, 33, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Cineri-Gloria-Sera-Est.” Lilac at blue ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.