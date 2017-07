Hunk actor ikinumpara sa insekto na may mabahong amoy By Cristy Fermin Bandera

ALUTANGYA pala ang tawag ng mga nagtatrabaho sa iba-ibang produksiyon sa isang hunk actor. Sa mga hindi nakakaalam, ang alutangya ay isang kulisap na kapag napatay-piniga ay naglalabas ng masangsang na amoy, sa gabi lang lumilipad ang nasabing kulisap. Pero bakit nga ba alutangya ang tawag ng mga produksiyon sa isang hunk actor? May kakaibang amoy ba ang kanyang katawan? Isang source ang sumagot, “Isang staff na probinsiyana ang nag-coin sa kanya ng pangalang alutangya. No, malinis siya sa katawan, alam niya ang hygiene, wala siyang masangsang na amoy. “Very tidy looking nga siya, e! Daig pa nga niya ang mga babae sa linis ng katawan niya. Hindi kunektado sa amoy niya ang pangalang alutangya,” umiiling na kuwento ng aming impormante. Kung ganu’n ay ano ang dahilan para bansagan siyang alutangya? Ano ang kuneksiyon ng may masangsang na amoy na kulisap sa kanyang pagkatao? Pagtatapat ng aming source, “Kasi nga, palagi siyang parang lutang. Parang malayo ang utak niya palagi, kaya kapag take na niya, e, hindi niya makuha-kuha ang hinihingi ng script. “Imagine, ilang takes na, e, hindi pa rin niya makuha-kuha ang tamang emotion! Parang napakahigpit ng panga niya, hindi halos siya makapagsalita, kaya ang madalas na nagiging scenario, e, pinapatay na lang agad ang character niya! “Pampatagal kasi siya sa taping, tumatagal ang work dahil sa paulit-ulit niyang takes. Naiinip na tuloy ang mga co-stars niya, lalo na ang mga veteran stars na may cut-off ang pagtatrabaho dahil sa edad nila. “Lutang siya palagi, parang hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya ma-feel ang role na ginagampanan niya, wala siyang kaemo-emosyon, kaya ipinauulit ng direktor ang mga eksenang nandu’n siya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pareho kayong nakakaranas ng buhay-probinsiya, siguradong hindi kayo maliligaw sa kulisap na alutangya, hindi kayo madidiyeta sa panghuhula, promise!” pagtatapos ng aming source.

