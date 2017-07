ABS-CBN naghari sa TV nitong Hunyo; Probinsyano ni Coco No. 1 pa rin By Ervin Santiago Bandera

NANATILI ang mainit na suporta ng mga manonood para sa mga palabas ng ABS-CBN matapos mas tutukan noong Hunyo ang makabuluhan nitong paghahatid ng balita at mga programang nagbibigay-inspirasyon at aral sa pamilyang Pilipino. Ayon sa datos ng Kantar Media, 10 sa mga programang umeere ngayon sa bansa ay mula sa ABS-CBN, kaya naman nagkamit ang Kapamilya network ng average national audience share na 46% sa pinagsamang urban at rural homes. Nanguna pa rin ang pinagbibidahang serye ni Coco Martin na FPJ’s Ang Probinsyano matapos makapagtala ng average national TV rating na 35.5%. Patuloy pa ring tinututukan ang buhay ni Cardo Dalisay (Coco) sa pagbubukas ng panibagong yugto nito na mamarkahan ang paghahanap niya ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang anak na si Ricky Boy. Pumangalawa sa listahan ang pinakabagong serye ng ABS-CBN na La Luna Sangre, na nagtala ng average national TV rating na 34.1% sa unang dalawang linggo nito. Bukod sa pagbabalik-telebisyon ng mga bidang sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, tinutukan din ang mga batang gumanap sa serye, ang pagganap ni Richard Gutierrez bilang kontrabida, at ang special participation nina Angel Locsin at John Lloyd Cruz. Sinubaybayan at pinag-u-sapan din ang battle rounds ng The Voice Teens sa pagtala nito ng 33.9%. Napukaw naman ng mga kuwento ng inspirasyon ng letter senders ng Maalaala Mo Kaya ang viewers matapos magkamit ng 33.3%. Nananatili pa ring number one sa timeslot nito ang TV Patrol na may average national TV rating na 30.3%. Napuno naman ng aral at pag-ibig ang bawat Linggo ng gabi ng mga kabataan sa Wansapanataym, na nakakuha ng 29.5%. Sumunod ang My Dear Heart (27.5%). Patuloy namang pinag-uusapan ng viewers at ng netizens ang mga palabang eksena sa Wildflower with 23.1%.

Kasama rin sa top 10 ang sitcom nina John Lloyd Cruz at Toni Gonzaga na Home Sweetie Home (21%), Goin’ Bulilit (20.5%), at ang Rated K ni Korina Sanchez (20.5%). Naghari sa lahat ng time blocks noong Hunyo ang ABS-CBN, partikular na sa primetime (6 p.m. to 12 midnight) kung saan nagkamit ito ng 50% average audience share, at tinalo ang GMA na mayroon lamang 32%. Nanguna rin sa iba pang time blocks noong Hunyo ang Kapamilya network at napanatili rin nito ang pagiging number one sa iba pang lugar sa bansa noong nakaraang buwan.

