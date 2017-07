Bakit bawal ang ride sharing?

HABANG isinusulat ko ito ay isang pulong ang nagaganap sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa kinabukasan ng “ride sharing” program ng mga online taxi service tulad ng Uber at Grab. Ito ay dahil parang gustong ipagbawal ng mga direktor sa LTFRB ang sistemang ito sa hindi malinaw na kadahilanan. Una nilang dahilan ay kesyo kaligtasan daw ng mga pasahero ang isinasaalang-alang nila dahil sa pagsasama ng mga hindi magkakilala sa loob ng sasakyan. Pero kung susuriin mo ang sistema ng Uber a Grab, makikita natin na dahil sa “metadata” ng mga pasahero at driver sa mga electronic applications na ito ay halos wala ng “stranger” nga-yon. Nagtawag ako ng ilang kaibigan para humingi ng linaw at natuklasan ko na may mga may-ari ng mg taxi companies ang nagtutulak ng matinding impluwensiya sa mga direktor ng LTFRB para limitahan ang operasyon ng Uber at Grab. Ayon sa idol natin sa loob ng LTFRB, malaki na ang nalulugi sa mga taxi fleets dahil mahigit kalahati ng gumagamit ng taxi ay Uber o Grab na ang ginagamit ngayon. At apektado na rin dito ang negosyo ng mga fixer ng prankisa sa LTFRB dahil mas pinipili ng mga driver ang modelo ng mobile app kaysa paikot-ikot na estilo ng taxi. Maging ang mga kolorum taxi operators daw na kumakabit lang dati sa mga kumpanya ng taxi ay nawawala na dahil mas madali sa mobile app. Gusto umano ng mga taxi companies na higpitan ang operasyon ng makabagong taxi service sa Internet para hindi sila malugi. Sa totoo lang, may ilang kumpanya na ng taxi ang nagbukas ng app based service sa Uber at Grab at mas malakas daw na negosyo ito kaysa sa regular taxi service. Kabilang na rito yung dilaw na taxi at yung pag-aari ng konsehal ng Quezon City. Ang mga taga-LTFRB ay nahihirapan daw intindihin ang mga ma-kabagong paraan ng prangkisadong transportasyon tulad ng Uber at Grab. Hindi umano nila maintindihan ang ride sharing scheme dahil parang magulo ito. Hindi nila naisip na halos walang pinagkaiba ito sa FX Taxi na isa sa pinakamalaking tagilid na negosyo sa LTFRB ang pagkuha ng prangkisa. O dahil wala lang silang negosyo sa app based taxi system kaya kailangan nila itong i-pitin. Malalaman natin next week. Para sa komento o suggestions sumulat sa irie.panganiban@gmail.com o sa inquirerbandera2016@gmail.com

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.