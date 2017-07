Martial law sa Mindanao i-extend!

SA Linggo, July 23, magtatapos ang 60-day Martial law sa Mindanao. Pero ngayon, wala pang pormal na pahiwatig mula sa Malakanyang kung palalawigin pa ito.

Sinabi lang ni Presidente Duterte na kaila-ngan niya ng 15 days. Pero, nakabitin pa rin ang rekomendasyon ng AFP-PNP at Secretary of National Defense kung ilang araw na extension ang kailangan at isusumite ito sa Malakanyang.

Sa Lunes, July 24 , kung kailan “expired” na ang martial law, may State of the Nation Address (Sona) ang pangulo sa pagbubukas muli ng Kongreso. Ibig bang sabihin non ay “extended” na ang ang martial law sa Mindanao sa araw ng SONA? Ibig bang sabihin, nagdesisyon na rin ang Senado at Kamara sa “extension” bago pa ang Sona?

May bagong Resolution ba ang Senado at House of Representatives para i-extend ito? Nagdaos ba sila ng joint session?

Ayon kay Senador Franklin Drilon, ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-extend ng martial law at ito’y sa pamamagitan ng “joint session” na magbobotohan ang mga mambabatas. Ang sabi nina Senador Dick Gordon, magkahiwalay ang mga botohan nila at mga kongresista. Ang kailangan lamang ay may “briefing” na ibibigay ang military at pulis kung nariyan pa ang problema ng terorismo at nagpapatuloy.

Si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ay nagsabi na kung hindi bibigyan ng extension ang martial law sa Mindanao, magpapalabas ng panibagong proklamas-yon ang Malakanyang tungkol dito. Si PNP Chief Gen. Bato de la Rosa ay nadulas ang bibig at sinabing 60 days muli ang hihingin ng PNP at AFP na extension.

Sa ilalim ng Article 7, Section 18 ng 1987 Constitution, sa inisyatibo ng pangulo, maaring i-extend ng Kongreso ang martial law proclamation, pero ang Kongreso ang magpapasya kung gaano katagal ang bisa nito.

Dito, pumapasok ang debate kung kinakaila-ngan o hindi ang “joint session” ng lehislatura. Ang sabi ni Drilon, kailangan; ang sabi naman ng ibang senador hindi na.

Sa ngayon, siguradong niluluto na ng Malakanyang ang mga susunod nitong hakbang para mailusot ang extension ng martial law sa Mindanao. Kung iisipin lamang ang rehabilitas-yon ng Marawi, kukula-ngin pa talaga ang dalawang buwan. Lalo na kung titingnan ang maraming proyektong gagawin ng Duterte administration sa buong Mindanao tulad ng railways at mga lansangan.

Malaking balakid sa BUILD BUILD BUILD ang terorismo ng Islamic Caliphate (IS).

Nitong nakaraang linggo, nagsimula nang mag-briefing ang PNP sa mga senador, hindi malayong susunod na ang AFP sa magbibigay din ng security briefing anumang araw ngayon.

May mga indikasyon tayong nakikita na anumang araw ngayon, ang Senado at Kamara ay maglalabas muli ng resolusyon na nag-aapruba sa extension ng martial law sa Mindanao, hindi lang sa 15 araw na hinihingi ni Presidente kundi panibagong 60 araw. Siyempre papalag dito ang oposis-yon at maging ang yellow social media.

Pero, iisa ang klaro, hindi dapat pabayaang mamayagpag ang mga Maute-ISIS na iyan saan mang panig ng Pilipinas.

Nakita ng lahat kung paano sila pumatay ng sibilyan. Nakita ng lahat ang kanilang kalupitan nang walang pakunda-ngan sa mga kapwa Muslim at kababayan sa pagsulong ng kanilang radikalismo.

Buong bayan ay lalaban sa kanila!

