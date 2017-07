Horoscope, July 17, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Nakatakda sa kapalaran mo ang pag-asenso, pero nakatakda din na ikaw ay malungkot at mag-sakripisyo. Anumang hirap ang dinadanas ngayon, naka-desenyo na yan sa buhay mo, dahil ang dulo nito – ay malaking pagyaman. Mapalad ang 3, 8, 13, 25, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Credo-Intelligam-Om.” Yellow at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Sa araw na ito kailangang maging maibigin ka. Kung laging in love, mas madaling susuwertehin at magtatamo ng magagandang kapalaran. Mapalad ang 6, 9, 27, 33, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhargo-Apoyo-Om.” Maroon at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Upang lumigaya kailangang makuntento. Wag maghangad ng kung ano-ano. Sa isang simple at masayang salo-salo, susuwertehin ang inyong pamilya. Mapalad ang 4, 16, 22, 25, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Molkah-Om.” Green at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Ngayong palang paglaanan na ang pagtanda upang kapag sumapit ang panahong iyon wala kang pagsisisihan. Sa relasyon, likas na pabago-bago ang damdamin at ang panahon, wag kang maniwala na may forever. Mapalad ang 5, 18, 23, 34, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Nemo-Me-Impune-Om.” Red at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Iwasan ang mga taong mainitin ang ulo. Sa mga mababait ka makipagtransaksyon upang hindi ka mapahamak. Piliin ang pakikipagrelasyon sa isang cute, tahimik at neat na Virgo. Mapalad ang 7, 18, 26, 35, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Speculum-Meum-Meun-Speculum.” Yellow at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)— Wag isentro ang isipan sa masikip na sirkulo ng mga kamag-anak at kapamilya. Lumabas ng bahay at makipagsosyalan. Sa pakikisalamuha sa lipunan, susuwertehin ka sa pag-ibig at sa pinansyal. Mapalad ang 1, 19, 25, 31, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Green at violet ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Mare-realize mong madali pala talagang maubos ang pera kaya kailangan talagang magtipid at mag-ipon. Sa pag-ibig, wag pulutin ang isang nilalang na kakalat-kalat pero wala namang pinag-aralan. Mapalad ang 5, 8, 11, 17, 24, at 40. Mahiwag among mantra: “Agla-Aum-Aum”. Blue at gray ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Iwasang lumabag sa kabutihang asal, upang makatagpo ng isang maligaya at pang habang buhay na relasyon. Kapag naging tapat sa i-yong pamilya at sa iyong kaisa-isang kasuyo, lalo kang uunlad at magiging maligaya. Mapalad ang 3, 12, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Amara-Ananda-Om.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—May suwerte, upang pagkatapos ay tag-malas naman. Sa ganitong siklo ng mga pangyayari mahalagang mag-ipon. Kapag marami ka nang pera, ikaw ang magiging panginoon ng iyong mga kapit bahay at mga kamag-anak. Mapalad ang 5, 14, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gosvami-Om.” Gray at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Wag masyadong paka-isipin ang mga taong pinautang na hindi nagsipag bayad, magkakasakit ka lang. Ang mga manunuba at ba-lasubas ay hindi na uli dapat pautangin. Sa pag-ibig ipatago sa kuripot na kasuyo ang natitirang hawak na pera. Mapalad ang 9, 17, 19, 24, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Om.” Lilac at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Wag umasa sa ibang tao. Ikaw ang dapat dumiskarte upang yumaman. Sa pag-ibig, sa panahong ito ng tag-ulan, tumuklas ng bagong inobasyon sa romansa upang muling uminit ang relasyon. Mapalad ang 7, 18, 25, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Vigraha-Ananda.” Green at black ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)— Iwasan ang labis na pagtulong. Sa bandang huli kung sino pa ang pinapautang mo sila pa ang maninira sa iyo. Sa pag-ibig, maganda ka lang at mabait kapag nabibigyan mo ng materyal na bagay ang minamahal. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salva-Me-Om”. Blue at violet ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Kung hindi ka lalapit sa isang kadugo o kapa-milya, paano mo malulutas ang problema? Isa-isantabi muna ang pride. Sa pag-ibig, upang mabawasan ang takot at pag-aalala, ibahagi ito sa iyong kasuyo, alalahanin mong hindi masamang mag-share ng mga problema. Mapalad ang 2, 11, 26, 28, 34 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Jahur-Jahur-Veda”. Blue at white ang buenas.