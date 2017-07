Kathryn pilit ibinabagsak ng mga inggitera By Cristy Fermin Bandera

DAHIL panahon ngayon ni Kathryn Bernardo ay siya ang pinupuntirya ng mga taong sobrang inggit at insecure sa mga nagaganap sa kanyang buhay at career. Una, maligaya si Kathryn sa kung anumang meron sila ngayon ni Daniel Padilla, hindi nila nilalapatan ng kahit anong label ang kanilang relasyon pero maraming nakakaramdam na hinahanap nila ang isa’t isa. Ikalawa, ine-enjoy nila ang mataas na rating ng pinagbibidahan nilang serye, ang La Luna Sangre, pinaghandaan nila ang palabas, kaya maraming kababayan natin ang nag-aabang sa kanila gabi-gabi. Ikatlo, maraming parangal na ibinibigay sa kanilang tambalan ni Daniel, mga oportunidad na hindi niya akalaing sabay-sabay halos palang darating sa kanya, pero sobra siyang nagpapasalamat sa mga nagpapahalaga sa kanya. Maraming nananakit ngayon kay Kathryn sa social media, iba-ibang kampo ang nambubulabog sa kanya, pero nasasaktan man ay hawak ng young actress ang kanyang emosyon. Hindi siya nakikipag-away sa mga bashers, hindi niya ikinatutuwa ang mga sinasabi ng mga taong hindi masaya sa kanyang tagumpay, kaya ang pader na pinaghihingahan niya ng mga sama ng loob ay si Daniel at ang kanyang pamilya. Cool na cool lang ang dalaga. Chillax na chillax lang si Kathryn Bernardo. Ang pinakamahalaga ay kilalang-kilala niya kung sino siya sa harap at likod ng mga camera.

