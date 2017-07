Aktres sagad hanggang buto ang bilib sa sarili By Cristy Fermin Bandera

ALIW na aliw ang mga kausap naming becki sa kuwentong nakarating sa kanila tungkol sa pagiging super-feelinggera ng isang female personality. Namasyal kuno ang babaeng personalidad sa isang kilalang mall para mag-shopping at manood ng sine kasama ang kanyang mga kaibigan. May napansin ang mga nandu’n sa ginagawa ng female personality. “Naloka ang mga friends namin dahil palaging pinagigitnaan ng mga kasama niya si ____ (pangalan ng kilalang babaeng personality). As in, nasa gitna lang siya palagi, never siyang nauuna habang naglalakad sila. “E, balot na balot na nga siya! Naka-hoody siya, saka jacket, kaya kahit titigan mo nga siya, e, hindi mo malalaman na siya pala ‘yun! “Takot na takot siyang pagkaguluhan. Nakalimutan yata ng girl na ang pinuntahan nilang mall, e, pang-esekola. Pangmayayaman ang mall, kaya may makakilala man sa kanya, e, hindi naman siya pagkakaguluhan!” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Sinundan ng mga impormante ang grupo para malaman nila kung ano ang nangyari hanggang sa makapasok na sa sinehan ang magkakaibigan. Ang balik-kuwento ng source, “Wala naman daw nakakilala sa girl na balot na balot at kulang na lang na magtalukbong ng mukha at katawan niya! “Nakapasok sila sa sinehan na parang wala namang lumapit sa grupo dahil nakilala ang isa sa kanila, waley! Malaya silang nakapasok sa sinehan, walang lumapit sa girl para makipag-selfie. “Nakakaloka talaga ang babaeng ‘yun na sobrang OA ang tingin sa sarili niya. Sino ba kasi ang nagbibigay sa kanya ng idea na sikat na sikat na siya? Ang boyfriend ba niya? “Believe na believe kasi sila sa isa’t isa, palagi silang nagpupurihan, kaya ang akala siguro ng girl, e, ganu’n na talaga siya kasikat. “Getlak n’yo na ba kung sino siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday? Kailangan n’yo pa bang magtaas ng kanang kamao sa isang lugar sa Maynila para n’yo lang mahulaan kung sino ang super-feelinggerang babaeng ito?” pagtatapos ng aming source.

