Kilalang showbiz personality pinagtatakpan ang kabaklaan ng kaibigang male celebrity By Cristy Fermin Bandera

“STYLE n’yo, bulok!” May mga pinatatamaang personalidad ang mga impormanteng nakachikahan namin kamakailan. Magkaibigan ang kanilang tinutukoy, nagtatakipan ang magkaibigang ito, para hindi mabuking ang kanilang drama. Ang nakakatawa ay bukelya na sila ng mga taong matagal na nilang nakakatrabaho. Matagal na panahon na silang “partners in crime.” Kuwento ng isang source na nakausap namin, “Naku, bago pa ba naman ang mga kadramahan ng magkaibigang ‘yan? Matagal na nilang ginagawa ang ganyan. Kunwari, e, may inireretong girl si Personality A kay Personality B, pero ang totoo, alam na alam ni Personality A na mhin ang type ng kaibigan niya! “Tantanan na nila ang mga bulok nilang drama! Kunwari, e, kay Personality A interesado ang subject, pero ang totoo, si Personality B ang ka-something nu’n! “Puwede ba? Alam na alam ni Personality A ang karakas ng kaibigan niya, ‘no! Wala nang maitatago sa kanya si Personality B, knows na knows niya kung ano ang tunay na kasarian ng kaibigan niya!” naiinis na kuwento ng aming kausap. May kuwentong dinadalaw ni Personality B si Personality A sa set ng isang palabas. Magkaibigan nga naman sila, sino ba ang mag-aakala na hindi naman silang dalawa ang nagdadalawan, isang guwapong male personality ang dinadalaw du’n ni Personality B. “Naku, matagal na nilang ginagawa ang ganyan, kunwari, e, girl ang imina-match ni Personality A kay friend niya, pero ang totoo, mhin! “Makalulusot ang drama nila sa mga hindi nakakakilala sa mga karakas nila, pero sa mga dati na nilang katrabaho, bulok na ang style nila, puwede ba! “Friends forever daw kasi sila. Natural! Nagtatakipan sila, e! Naku, magtigil na nga sila na girl ang dahilan ng pagdalaw ni Personality A sa set ng kaibigan niya! “Berdaderong becki siya, kaya tantanan na niya ang mga kadramahan niya! Sige nga, bakit hanggang ngayon, e, wala siyang girlfriend na totoong-totoo at hindi press release lang?” pagtatapos ng aming source. Nakow, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kahit sa inyong dalawa, e, hindi na makapagtatago ng tunay niyang type ang guwapong hunk actor na ‘yun, ‘no!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.