Hororscope, July 13, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Tuloy ang pasok ng magulong kapalaran. Iplanong mabuti ang mga dapat gawin bago humakbang. Sa pinansyal, bigla ang dating ng pera kung hindi magtitipid bigla din itong mauubos. Sa pag-ibig mag-ingat sa hangal na relasyon. Mapalad ang 7, 16, 28, 31, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Yellow at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pag-ibig kapag nagpabigla-bigla ng desisyon, may kapalpakang maganap. Sa pinansyal, wag munang mag lakbay at wag munang maglabas ng malaking halaga ng salapi until July 21. Mapalad ang 3, 12, 27, 32, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Magenta at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Panatiliin ang ugaling matulungin. Darating ang panahong ikaw naman ang tutulungan ng tadhana. Malaking gantimpalang pang-pinansyal ang sa iyo ay nakalaan. Sa pag-ibig, may masarap na romansang idudulot ang pakikipag-relesyon sa isang Virgo. Mapalad ang 6, 18, 23, 34, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padme-Purana-Om.” Gray at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Upang maka-iwas sa karamdaman, simulan ang bawat araw sa regular na page-ehersisyo. Sa pag-ibig kailangang palakasin ang katawan, upang makarami sa minamahal. Sa pinansyal, ituloy ang pagtitipid. Mapalad ang 1, 5, 14, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Geroba-Gayatri-Om.” Gray at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ganon talaga ang pag-ibig, kailangang masaktan bago tuluyang lumigaya. Sa pinansyal, mag-ipon ka ng maraming pera at magpayaman, upang muling bumalik sa iyo ang kasuyong materyoso. Mapalad ang 7, 19, 20, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” Magenta at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Magkatotoo ang iyong mga pangarap basta’t wag ka lang magpabago-bago ng isip at pagpapasya. Mag-concentrate sa dalawang bagay lamang: Pagkakamal ng maraming salapi at maligayang pamilya. Mapalad ang 1, 10, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Bodhana-Om.” Yellow at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bigyang pansin ang tungkol sa pag-ibig. Kapag hindi ka nag-mahal, tuluyang malulungkot at mawiwindang ang buhay. Sa pinansyal muling magsimula ng bagong kalakal na may kaugnayan sa politika at modernong kumunikasyon. Mapalad ang 5, 7, 18, 27, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Apo-Roque-Apo-Roque.” Silver at lilac ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ang panahong ito ng tag-ulan ang magbibigay ng sigla upang tapusin ang lahat ng gawaing nakabinbin. Sa pag-ibig, susulak ang libido dulot ng isang nilalang na makikilala mo sa pamamagitan ng modernong kuminikasyon. Mapalad ang 6, 12, 21, 39, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tetra-Malka-Om.” Green at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pag-ibig wag pumatol sa mga tsimis. May babala na masusuot ka na naman sa malaking problema dahil sa intriga. Sa pinansyal wag ikalungkot ang kawalan ng salapi, dahil sa susunod na buwan ng Agosto, kusa ng gaganda ang pasok ng pera. Mapalad ang 7, 16, 23, 32, 33, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Blue at silver ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi makapapanaig ang problema kung magdadasal ng regular. Tuwing magdarasal hilingin kay Lord ang pagkakaroon ng maraming pera hanggang sa yumaman. Sa pag-ibig dasal din ang magpapatibay at magpapaligaya sa inyong relasyon. Mapalad ang 3, 7, 24, 27, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Halka-Tetra-Om.” Orange at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Gawing inspirasyon ang pamilya upang lalo ka pang yumaman at umunlad. Sa pag-ibig, ang pagiging tapat sa kasuyong Cancer, ang maghahatid sa walang kahulilip na ligaya. Mapalad ang 7, 8, 25, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yamuna-Yasoda-Om.” Gold at maroon ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi dapat tanggihan ang mga bagay na inaalok ng kapalaran. Sa pag-ibig, kung sino ang unang dumating sunggaban agad. Sa pinansyal, wag ng maginarte pa sa mga opportunity na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Mapalad ng 4, 19, 26, 31, 34, at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Kedemel-Om.” Red at Purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ang buhay ay tila isang tele-nobela, alalahanin mong ikaw ang bida. Ang mga tiisin sa ngayon ay magbubunga ng ligaya sa araw ng bukas. Sa pinansyal, habang naglalakad ang bida, makakatisod siya ng malaking halaga. Mapalad ang 2, 4, 28, 29, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Homine-Om-Homine.” Green at yellow ang buenas.

