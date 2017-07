Kilalang aktor lulong na lulong pa rin sa alak, bagong proyekto nabulilyaso By Cristy Fermin Bandera

DAPAT pala’y may gagawin nang proyekto ang isang male personality na may matinding pinagdadaanan pero hindi ‘yun natuloy. May prodyuser at direktor na sanang muling magtitiwala sa kanya pero hindi nga ‘yun nasimulan dahil na rin sa kanyang mga kakulangan. Sa pakikipag-usap ng mga taong malapit sa male personality ay nangako siya na magpapairal na siya ng disiplina. Kung ano ang tama ay ‘yun lang ang kanyang gagawin. Pero ilang araw lang pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay balik na naman sa dati ang male personality, nakarating sa mga taong may planong tumulong sa kanya na laman na naman siya ng bar, walang patumangga na namang inom nang inom. Kuwento ng isang source, “Wala. Talagang hindi na niya kayang tanggalin sa system niya ang bisyong nakasisira sa buhay at career niya. Ang ganda-ganda na sana ng opportunity, pero nabulilyaso pa, dahil sa kawalan niya ng disiplina. “Imagine, pupuhunanan siya ng isang producer, meron nang script, okey na rin ang director. Kailangan na lang nilang mag-production meeting pa uli para magkalinawan sila. “Pero two days after, balik na naman siya sa dating gawi, nakipag-inuman na naman siya nang walang humpay, nakarating ‘yun sa staff na kumausap sa kanya. “Nasa kanya na ang problema. Sayang na sayang ang talent niya. Maraming nangangarap na makatulong sa career niya, pero siya ang hindi nagbabago, kaya walang nangyari sa plano,” kuwento ng aming impormante. Akala kasi ng lalaking personalidad ay sa ibang planeta siya nakatira para hindi makarating sa ibang tao ang mga pinaggagagawa niya. Nagdedenay pa siya nang tanungin ng tropa kahit pa buking na buking na siya. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ano pa ba ang natitirang paraan na hindi nagagawa para kumalas na sa boteng nakalalango ang male personality na ito? Meron pa ba?” naiinis na pagtatapos nga ming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.