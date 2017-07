DU30 bumanat ulit sa US

BUMANAT uli si Pangulong Duterte sa Amerika matapos maging abala sa pagtutok sa patuloy na bakbakan sa Marawi City. “If they think that they would execute an animal or human being, it’s fine with them because sila ang gumagawa. Pero kung ibang tao, marami ang nagagalit,” sabi ni Duterte sa kanyang talumpati sa ika-26 na anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Camp Aguinaldo. Matatandaang binatikos ng US ang nangyayaring extrajudicial killings sa bansa. “Bakit ako mag-ally sa inyo? Ganun ang treatment niyo sa amin. Pasunud-sunod lang kami,” ayon pa kay Duterte.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.