Bianca, Beauty, Joem, Raymond mas ganadong magtrabaho

MAIINIT at madadrama man ang mga eksena sa afternoon serye ng ABS-CBN na Pusong Ligaw, sa likod naman ng mga kamera ay parang isang one big happy family ang buong cast at production.

Looking forward nga raw lagi ang lead stars ng serye na sina Bianca King, Beauty Gonzales, Joem Bascon at Raymond Bagatsing, pati na rin ang young cast members na sina Sofia Andres, Diego Loyzaga at Enzo Pineda.

Dahil nga raw sa sobrang close na ng cast and production, mas lalong dumadali ang kanilang trabaho at mas lumalabas ang natural acting ng bawat artista. Mas lesser daw kasi ang tension at pressure sa taping kaya nakakapag-deliver ng maayos ang lead stars at supporting cast ng Pusong Ligaw.

Sabi nga nina Beauty at Bianca sa isang panayam, lagi silang inspired mag-report sa taping dahil bukod sa parang pamilya na nga ang turingan nila sa set, mas ginaganahan silang magtrabaho ngayon dahil palaging mataas ang nakukuhang rating ng Pusong Ligaw.

Ayon naman kina Sofia at Diego, para na lang silang naglalaro ngayon sa taping dahil nawala na ang sobrang kaba at nerbyos na na-feel nila noong nagsisimula pa lang ang kanilang serye. Ngayon daw ay nae-enjoy na nila ito nang bonggang-bongga dahil suportado sila ng mga senior stars na kasama nila sa programa and at the same time, napakarami rin nilang natututunan sa bawat episode na ginagawa nila.

Samantala, kung iniisip n’yong maayos na ang lahat sa buhay nina Marga (Bianca) at Tessa (Beauty) pati na rin ng mga lalaking nagpapagulo sa kanilang pagkakaibigan na sina Caloy (Joem) at Jaime (Raymond), nagkakamali kayo, dahil napakarami pang mangyayaring pasabog at hugot scenes sa kanilang apat.

At siyempre, nandiyan pa rin ang cute na cute na love triangle nina Potpot (Diego), Vida (Sofia) at Rafa (Enzo) na naging magkakaibigan na ngayon. Ngunit ano nga ba ang mangyayari kapag binalot na ng matinding selos ang dalawang lalaki dahil sa babaeng kanilang itinatangi?

Patuloy na tutukan ang mas umiinit pang mga eksena at hatid na good vibes ng Pusong Ligaw araw-araw pagkatapos ng It’s Showtime sa ABS-CBN.