Super Tekla sinira ang tiwala ni Willie, basta na lang itinapon ang suwerte By Cristy Fermin Bandera

SAYANG na sayang. ‘Yun lang ang kaisa-isang emosyon na nararamdaman ng ating mga kababayan tungkol sa mabilis na partisipasyon ni Super Tekla sa Wowowin. Sayang na sayang dahil hindi naman araw-araw ay nabibigyan ang kahit sino ng napakagandang oportunidad na mapabilang sa isang sikat na programang tulad ng Wowowin ni Willie Revillame. Sayang na sayang dahil magaling namang magkomedya si Super Tekla, natural na natural, kaya mabilis din siyang nakilala. Sayang na sayang dahil tanggap na tanggap na siya ng manonood, hinahanap-hanap na ang kanyang atake, pero ang napakagandang pagkakataon ay pinalampas pa niya. Disiplina lang ang dahilan ng lahat. Nakalimot ang komedyante na kakambal ng pag-angat ng kanyang pangalan ang responsibilidad na pangalagaan ang oportunidad na ipinagkatiwala sa kanya ni Willie. Sumablay du’n si Super Tekla, mas nauuna pang dumating sa studio ang main host kesa sa kanya, nandu’n na ang lahat pati ang mga dancers ay bumibiyahe pa lang siya papunta sa studio. Palagi kasi siyang puyat, nagsusugal siya, kaya pati ang trabahong inaasahan niyang magpapaganda sa takbo ng buhay ng kanyang pamilya ay humulagpos na. Hanggang sa manghinayang at magsisi na lang ang magagawa ngayon ni Super Tekla. Sayang na sayang.

