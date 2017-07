Sa paghahayupan yayaman (2)

Sulat mula kay Kyle ng San Isidro, Matalom, Leyte Problema: Ako ay isang lady guard at ang mister ko naman ay isang dating guro. Nagbabalak kaming magnegosyo o dagdagan pa ang kasalukuyan naming negosyong piggery. Naisipan kong kumunsulta sa inyo upang itanong kung susuwertehin kaya kami sa ganitong negosyo? Sa kasalukuyan ay halos balik puhunan lang ang nangyayari, tumutubo kahit konti, pero hindi naman kalakihan, kaya nais ng mister ko na dagdagan pa ang aming mga alagang hayop. Tama kaya ang naiisip nyang ito? Kung magdadagdag pa kami ng negosyo o puhunan, tama bang sa pagbili ng mga biik at iba pang hayop kami mag-invest tutal kaya nag-resign sa pagtuturo ang mister ko dahil passion nya daw talaga ang mag-alaga ng mga hayop? Sa palagay nyo dito kaya uunlad ang buhay namin at dito kaya kami yayaman? January 8, 1977 ang birthday ng mister ko at May 13, 1979 naman ang birthday ko. Umaasa, Kyle ng Leyte Solusyon/Analysis: Astrology: Ang zodiac sign na Capricorn ni mister at Taurus naman (Illustration 2.) ang zodiac sign mo ay nagsasabing, sadyang tugma talaga kayo at tunay na tunay suwerte nga kayo sa negosyo na may kaugnayan sa paghahayupan, tulad ng pag-aalaga ng baboy, kambing, tupa, baka, manok, iba pang mga uri ng ibon, ganon din ang iba pang mga may buhay na kumakain ng damo at naninirahan sa tubigan. Numerology: Ayon sa birth date na 8 ng msiter mo at 13 ka naman ay nagsasabing upang lalong bumilis ang pag-unlad, kumuha ka ng mga tauhan o katulong sa negosyo na may birth date na 5, 14, at 23, sapagkat ang mga tauhan o kasamang nabanggit ang lalong magpapayaman sa inyong mag-asawa. Luscher Color Test: Dapat ding gumamit kayo ng kulay na pula at berde bilang opisyal na kulay ng iyong negosyo at makikita mo, mas mabilis na lalago ang inyong kabuhayan higit lalo sa panahong nasa 50 na ang iyong edad. Huling payo at paalala: Kyle ayon kapalaran ninyong mag-asawa, tunay ngang sa kasalukuyan nasa tamang daan na kayo upang mapalago at mapaunlad pang lalo ang inyong kabuhayan. Kung saan, nakatakda na ang magaganap, basta’t magpatuloy lang na magnegosyo ng magnegosyo ang iyong asawa, makikita mo sa taong 2029 sa edad na 52 ni mister at 50 ka naman, – mayamang-mayaman na kayo!

