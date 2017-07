Hunk actor tsinugi sa serye dahil bobo pa ring umarte By Cristy Fermin Bandera

INALAT na naman ang isang hunk actor sa dapat sana’y proyektong gagawin niya sa istasyong pinagpaparamdaman niya ng interes ngayon. Meron na sana siyang gagawing serye du’n, okey na raw ang lahat, pero nawala siya sa cast sa huling sandali. Asang-asa pa naman ang hunk actor na may trabaho na siya sa nasabing network, may maipagmamalaki na siya sa pinanggalingan niyang istasyon, pero sablay ang lahat. Kuwento ng isang source, “Totoong kasama sana siya sa serye, pero ang nangyari, biglang may mga hindi kagandahang kuwentong nakarating sa production. “Lahat ng mga kuwento, e, narinig nila, pati ang kahinaan niya sa acting. Ayun, natakot siguro ang production na baka ma-delay ang trabaho nila, kaya ang ending, tinanggal na lang siya sa cast. “Ang sinabi na lang ng production, e, natangggal ang character na gagampanan niya dapat, kaya nawala siya sa cast,” kuwento ng aming impormante. Kung matatandaan, nang kunin sa isang serye ang hunk actor na ito ay mabilis ding pinatay ang kanyang character, hirap na hirap na kuno ang direktor dahil hindi niya maibigay ang kailangan para sa role na ginagampanan niya. “Ewan ba naman sa hunk actor na ‘yun kung bakit hindi siya nag-grow sa pag-arte, e, ilang dekada na siyang humaharap sa mga camera! Hindi siya natuto, walang-wala siya compared sa mga ka-contemporary niya! “Hanggang sa pagpapalaki lang ng body niya ang alam ng lalaking ‘yun, du’n na lang siya nag-focus, pero umaarte ba ang mga muscles? Nakalimutan na yata niya na acting niya ang dapat lumutang, hindi ang mga abs-abs na ‘yan na ipinagmamalaki niya! “Malalaki nga ang muscles niya, e, diyetang-diyeta naman ang acting niya. Ano ‘yun, lokohan? Nakakaloka siya!” pagtatapos ng aming source habang nakataas ang kaliwang kilay sa tenth floor. Aba naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, baka naman maupo pa kayo n’yan sa Row 4 na katabi ang umaalingasaw na basurahan?

