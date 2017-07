Sa paghahayupan yayaman

Sulat mula kay Kyle ng San Isidro, Matalom, Leyte

Dear Sir Greenfield,

Ako ay isang lady guard at ang mister ko naman ay isang dating guro. Nagbabalak kaming magnegosyo o dagdagan pa ang kasalukuyan naming negosyong piggery. Naisipan kong kumunsulta sa inyo upang itanong kung susuwertehin kaya kami sa ganitong negosyo? Sa kasalukuyan ay halos balik puhunan lang ang nangyayari, tumutubo kahit konti, pero hindi naman kalakihan, kaya nais ng mister ko na dagdagan pa ang aming mga alagang hayop. Tama kaya ang naiisip nyang ito? Kung magdadagdag pa kami ng negosyo o puhunan, tama bang sa pagbili ng mga biik at iba pang hayop kami mag-invest tutal kaya nag-resign sa pagtuturo ang mister ko dahil passion nya daw talaga ang mag-alaga ng mga hayop? Sa palagay nyo dito kaya uunlad ang buhay namin at dito kaya kami yayaman? January 8, 1977 ang birthday ng mister ko at May 13, 1979 naman ang birthday ko.

Umaasa,

Kyle ng Leyte

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May malinaw na Guhit ng Negosyo (Illustration 1. 1-1 arrow 1.) sa kaliwa at kanang palad ng mister mo Kyle, kaya tama ang ginawa niyang pagre-resign sa pagtuturo upang makapag-concentrate sa pagnenegosyo na siya namang mas madaling paraan upang mas mabilis na madoble ang inyong puhunan at mas mabilis na lumago ang inyong kabuhayan.

Cartomancy:

Queen of Diamonds, Nine of Hearts at King of Diamonds ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing sa pagtutulungan at pagmamahalan ninyong mag-asawa, paglipas ng 12 na taon, kusang matutupad at magkakatotoo ang pangarap nyong umunlad ng umunlad hanggang sa tuluyang yumaman, sa pamamagaitn ng walang tigil at tuloy-tuloy na pagnenegosyo.

Itutuloy….

