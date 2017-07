Anak ni Jeric Raval mag-aartista na rin: Akala nga nila girlfriend ko!

IISA ang komento ng mga katoto nang muli nilang makita nang malapitan ang action star na si Jeric Raval, “Para siyang hindi tumatanda, baby face pa rin!”

Sa nakaraang presscon ng bagong action film ng Viva Films, ang “Double Battle: Sige Iputok Mo” na pinagbibidahan nina Jeric, AJ Muhlach at Phoebe Walker, nakausap namin nang matagal-tagal ang action star.

Dito nga namin nalaman na walo na pala ang anak niya, tatlo sa dating aktres na si Monica Herrera at lima raw sa una niyang asawa na siya pa ring kasama niya ngayon.

“Yung tatlo, sa iba (kay Monica), at matagal na kaming wala nu’n. Pumasok ako sa showbiz, may asawa na ako, pero at that time, wala pa kaming anak, at naka-apat kami at ang bunso namin eight years old, pero humabol lang ‘yun,” kuwento ni Jeric.

At nagulat nga kami nu’ng ipakilala niya sa amin ang dalagitang kasama niya sa presscon ng “Double Barrel” na napagkamalan pang girlfriend niya.

“Kanina nga, akala girlfriend ko o asawa ko (si Janina Carly Buensuceso), bunso namin ni Monica. Sabi ko, anak ko ‘yan. Ma-loko ako nu’ng araw, di ba, away-bati (ng mga girlfriends),” tumatawang kuwento ni Jeric.

Aniya, “Nag-aartista na rin siya (Janina), contract star na siya ng Viva.”

Hirit namin kung handa na ba sa mga intriga ang anak at si Jeric, “Oo, handang-handa na, alam na niya ang mga gagawin niya, kayang-kaya na niya ‘yun.”

Pero ngayon daw ay going straight na siya at ang career at pamilya na lang ang i-naasikaso niya, “Sabi nga, as we grow old, (matino na).”

Samantala, ang nagpabalik daw sa showbiz career ni Jeric ay nu’ng mapanood siya sa Deal Or No Deal na umabot ng isang taon.

“Nakita nila ako sa Deal Or No Deal, regular ako ro’n, tapos binigyan ako ng project na Magpahanggang Wakas (Jericho Rosales at Arci Munoz), tapos nabigyan ulit ako nu’ng sa amin nina Pokwang, We Will Survive and after that, nabigyan ako ng Ang Probinsyano,” kuwento pa niya sa amin.

Inamin din ni Jeric na namimili na siya ng role kaya ngayong nagbabalik siya ay bilang na lang din ang natatanguan niyang project.

“Ayoko kasi ‘yung pala-labasing matanda na ako o naka-wheel chair na ako, gusto ko as it is pa rin, kasi kung si tito Eddie Garcia nga, matanda na pero nag-a-action pa rin. Gusto ko ganu’n,” paliwanag ni Jeric.

Sa 2017 Metro Manila Film Festival ay kabilang siya sa pelikulang “Ang Panday” ni Coco Martin at gaganap din siya rito bilang isa sa panday.

Anyway, mapapanood na ang “Double Barrel” sa Agosto 2 mula sa direksyon ni Toto Natividad under Viva Films. Kasama rin dito ang asawa ni Cristine Reyes na si Ali Khatibi na nagpamalas ng kanyang galing sa mixed martial arts.