Dating aktres naadik sa retoke; tumanda, chumaka ang ilong By Cristy Fermin Bandera

NALOKA ang mga kababayan nating matagal nang naninirahan-nagtatrabaho sa isang napakalamig na bansa nang makita nila ang isang kilalang female personality na ibang-iba na ang itsura. Bukod sa malaking pagbabago ng kanyang mukha dahil sa walang puknat na pagsailalim sa o-perasyon at pagpapadagdag ng kung anu-ano sa iba’t ibang bahagi ng kanyang katawan ay napakalaki ng itinanda ng babaeng personalidad. Hindi sana ‘yun mapapansin ng ating mga kababayan kundi siya nakita ng mga ito nu’ng bagong salta lang siya sa showbiz. Napakaganda niya nu’n, natural ang kanyang kagandahan, kaya maraming artistang humanga sa kanya. Pero ayon sa aming source, “Naku, kapag nakita n’yo siya ngayon, maloloka kayo! Grabe, para na siyang gurang sa itsura niya! Ano na ba ang nangyari sa babaeng ‘yun? “Halatang-halata na ipinagawa niya ang nose niya, pero hindi naman maganda ang pagkakagawa! Huwag siyang labas nang labas kapag umuulan, baka kasi masalo ng ilong niya ang lahat ng bu-mabagsak, nakatingala kasi ang ilong niya! “Grabe! Nakatingin sa langit ang nose niya, hindi talaga inayos na mabuti, kaya halatang-halata na operado ‘yun! Nagpadagdag din siya ng kilay na sumobra naman ang kapal! Para na siyang si Bakekang! “Malaki ang itinanda niya, parang bumilis ang takbo ng age niya, gurang na gurang na ang itsura niya compared sa real age niya,” tuluy-tuloy na kuwento ng aming source. Kung matatandaan ay naging boyfriend ng female personality na ito ang isang popular na aktor na palaging kontrobersiyal dahil sa karelasyong aktres nito ngayon. “Pero hindi naging lucky ang girl sa guy, nagkahiwalay rin sila agad, hanggang sa maging boyfriend niya naman ang isang drama-comedy actor, di ba? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kapag nakita n’yo ang babaeng ito ngayon, e, baka maghanap kayo ng mga Italian noodles, ibang-iba na ang itsura niya, promise!” pagtatapos ng aming source.

