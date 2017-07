Horoscope, July 10, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Ituloy ang binabalak na paglalakbay. Sa ibang bansa mas madaling aangat ang kabuhayan. Sa pag-ibig, sa malayong lugar matatagpuan ang true love. Mapalad ang 4, 13, 31, 34, 40, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Adonai-Om-Elohim.” Green at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kung namumublema sa pera sa masosolusyonan din yan sa susunod na mga araw pagdating ng isang kaibigang Leo. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipagrelasyon sa maperang Sagittarius. Mapalad ang 6, 17, 27, 36, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Om.” Red at lilac ang bueans.

Taurus – (April 20-May 20) — Ipilit ng ipilit ang iyong gusto upang kumita ng mala-king halaga. Sa pag-ibig, hindi magiging maligaya kung lagi mong pinaiiral ang hina ng loob. Mapalad ang 7, 9, 18, 36, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sa taong buo ang loob ang yaman ay lubos!” Purple at maroon ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Ituloy ang ginagawang mga pagsisikap malapit ka ng umunlad at yumaman. Sa pag-ibig, wag hayaang lumayo ang kasuyong Libra sa kanya ka humuhugot ng lakas ng loob at ng kakaibang libido. Mapalad ang 5, 17, 22, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Nahme-Om-Naive-Me.” Green at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mag-establish ng sariling career at negosyo upang lumago ang iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, tulungan ang kasuyo sa aspetong pang-materyal u-pang mas madali kayong yumaman. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dheemari-Gayatri-Om.” White at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi dapat hanapin ang kaligayahan sa mga bagay na materyal. Mag-ipon lang ng sapat para sa kinabukasan. Sa pag-ibig, higit na payapa ang isipan ng may simple at sama-samang pamilya kaysa sa ubod ng yaman na broken family naman. Mapalad ang 1, 8, 28, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agne-Meh-Om.” Silver at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Maghanda sa kamanghamanghang sandali may sopresang romansang darating. Sa salapi, may mang-uuto na naman sa iyo, kilalaning mabuti ang tutulungan at ang pauutangin, upang hindi ka maloko at masuba. Mapalad ang 5, 9, 18, 27, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Om.” Green at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi ka kaiingitan kung hindi ka magmamayabang. Kapag nawala na ang mga naiingit mas madali kang uunlad. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyo na huwag na rin siyang maangas at ma-epal. Mapalad ang 3, 12, 26, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ayena-Patrenan-Om.” Blue at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Agapay buhat sa iba ang magbibigay ng ligaya. Isang Cancer ang tutulong upang masimulan na ang negosyong matagal ng bi-nabalak. Sa pag-ibig, isang Taurus na katabi mo lang, ang may lihim sa iyong pagnanasa. Mapalad ang 7, 9, 22, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Om.” Green at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Tuloy-tuloy nang masosolusyunan ang mga problemang may kaugnayan sa salapi. Sa pag-ibig, unti-unti na ring mawawala ang pagtatampo ng kasuyong maangas at maepal. Mapalad ang 1, 9, 29, 32, 37 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Chadra-Dosya-Om.” Blue at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — May mga gastusing hindi inaasahan. Hindi ito ang tamang panahon upang maglabas ng malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, ito ang tamang panahon upang pag-ukulan ng dagdag na oras ang minamahal. Mapalad ang 4, 17, 26, 32, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Om-Karan.” Black at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hanapin ang mas malalim na diwa ng buhay. Wala sa limpak-limpak na salapi ang tunay na ligaya. Sa pag-ibig, sa pagtulong sa kapwa mararamdaman ang inner peace at true happiness. Mapalad ang 1, 16, 25, 33, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Naham-Gayatri-Om.” Lilac at violet ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ang magandang career na naghihintay ay nasa ibayong dagat. Sa pag-ibig, higit kayong uunlad at magiging maligaya ng iyong pamilya kung sa malayong lugar maninirahan. Mapalad ang 5, 6, 27, 32 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dahli-Umali-Om.” Magenta at blue ang buenas.

