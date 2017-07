Horoscope, July 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Mahirap talagang kitain ang pera, kaya sa araw na ito matapos mag-simba, simpleng selebrasyon na lang ang dapat kasama ang mga mahal sa buhay. Mapalad ang 3, 6, 18, 27, 28 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Om.” Green at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sundin ang pormula ng mga taong yumayaman, magtabi muna ng savings bago gumasta. Tandaang isa lang ang susi upang mas madaling umunlad ang kabuhayan, maging masinop at laging maging matipid. Sa pag-ibig, sa isang Sagittarius ka liligaya. Mapalad ang 3, 12, 27, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jeva-Nahatha-Om.” Pink at gold ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Magiging matagumpay ang larangan ng pag-ibig at romansa, ngunit sa salapi, nganga pa rin. Hinay-hinay muna sa pagkain ng masasarap, mainam yan, nakatipid ka na lalo ka pang seseksi. Mapalad ang 6, 18, 22, 27, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Keh-Balam.” Green at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Habang pumapasok ang tag-ulan may babala ng karamdaman. Ang pagdarasal ng taimtim mamayang gabi bago matulog ang magpapalakas ng immune system. Sa pinansyal, malaking halaga ng salapi ang darating sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Mapalad ang 5, 9, 18, 27, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aspera-Astra-Om.” Violet at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Anuman ang problema wag mabubugnot alalahanin masarap pa ring mabuhay. Sa pinansyal, kapag lagi kang masaya, mas darami pang lalo ang pera. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa malamig na silid. Mapalad ang 7, 14, 22, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kedemel-Hagiel-Om.” Lilac at orange ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kahit ano ang mangyari ugaliing magpasalamat. Ang taong laging nagte-thank you, maraming biyaya ang natatanggap. Sa pag-ibig, mamayang gabi sabihin sa kasuyo, “Salamat Love,” sabay halik sa kanyang pisngi. Mapalad ang 2, 7, 18, 24, 33 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Agra-Om.” Maroon at violet ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ituloy ang binabalak na paglalakbay. Sa malayong lugar mas madaling aangat ang kabuhayan. Sa pag-ibig, mas magiging okey ang relasyon kung pansamantalang lalayo muna sa kasuyong Capricorn. Mapalad ang 3, 12, 30, 34, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Adonai-Elohim-Om.” Green at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kung hindi ka aalis ng bahay, darating ang mga maniningil. Sa susunod wag ka ng mangutang kung hindi mo naman kayang magbayad. Sa pag-ibig, kung sadyang kinakapos, sa isang Aquarius ka mang hiram. Mapalad ang 4, 13, 19, 28, 37 at 43. Mahiwagwa mong mantra: “Mandala-Dosya-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ituloy ang pagiging romantiko at caring upang muling mag-init ang relasyon. Sa pinansyal, isa-isang negosyo lang ang dapat ipatupad sa bawat taon, upang wag magulo ang iyong konsentrasyon. Mapalad ang 1, 17, 28, 33, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Hagiel.” Purple at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag kang umasa sa iba. Mas marami kang kikitain kung mabubuhay sa sariling pagsisikap. Sa pag-ibig, wag intindihin ang ibang tao, tama ang nasa isip mo, kanya-kanya ng “taste” yan, wala basagan ng “trip”. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Nhame-Om.” Maroon at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat magpabago-bago ng isipan upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, hinihintay ng kasuyo ang matagal mo ng pangako. Ngayon na ang panahon upang ibigay mo ito sa kanya. Mapalad ang 1, 8, 17, 26, 35 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Kebanam-Karam-Aum.” Beige at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Mas mainam kung ibabahagi sa iba ang iyong problema. Sabi nga, “Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow.” Ganoon ang gawin mo, laging makipagkuwentuhan sa matatalik na mga kaibigan.” Mapalad ang 1, 8, 18, 27, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bis-Bnevit-Om.” Red at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kahit nagpatong-patong ang mga gawain, kaya mong matapos ang lahat ng iyan. Bilis ang susi upang yumaman. Sa pag-ibig, isaisantabi muna ang mga bagay na may kaugnayan sa emosyon, puro salapi muna ang isipin. Mapalad ang 5, 14, 25, 38, 33 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Lilac at silver ang buenas.

