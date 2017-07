Ang BF na bang foreigner ang makakatuluyan? By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Marilou ng Sitio Gaboc, Kanlaon City, Negros Oriental

Dear Sir Greenfield,

May boyfriend ako sa ngayon isang Australiano na nakilala ko sa FB at naka-chat hanggang sa tumagal na ng tumagal ang pagkakaibigan namin at naging boyfriend ko na siya. Pero kahit araw-araw ay nag cha-chat kami may kaba sa dibdib ko na baka niloloko nya lang ako, dahil matagal nya ng sinasabi na dadalaw daw siya sa akin dito sa Pilipinas, pero hindi naman niya ginagawa, sa halip ay puro pangako lang, pero lagi naman nya akong pinapadalan ng mga pangangailangan ko dahil sabi ko sa kanya ay mahirap lang kami. Paano ko po ba malalaman kung tapat siya sa akin at totohanin kaya niya ang kanyang pangako na magbi-visit daw siya dito sa atin? At kung magbi-visit siya kami na kaya ang magkakatuluyan at dadalin kaya niya ako sa Australia para doon na kami manirahan? August 23, 1990 ang birthday ko at February 16, 1981 naman ang birtday ng Australyano na boyfriend ko.

Umaasa,

Marilou ng Negros Oriental

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Napakasuwerte mo dahil iisa lang ang malinaw at makapal na Marriage Line (Illustration 1-1 arrow 1.) sa iyong palad. Tanda na ayon sa guhit ng iyong palad, kahit nasa malayo ang boyfriend mong Australiano, mananatili siyang tapat sa iyo at sa bandang huli, kayo na nga ang magkakatuluyan at magsasama habang buhay.

Cartomancy:

Ten of Diamonds, King of Hearts, at Ten of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing sa taon ding ito ng 2017, bibisitahin ka na ng Australyanong boyfriend mo dito sa Pilipinas sa partikular sa buwan ng Oktubre, at sa panahong ito, lalong mabubuo ang isang mainit at nakakikilig na relasyonn na sa bandang huli ay hahantong sa engrandeng kasalan.

Itutuloy…

