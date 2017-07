Jeric Raval walang bisyo kaya mukha pa ring bagets; pero 8 na ang anak

MARAMING natutuwang taga-showbiz na unti-unti nang bumabalik ang action films, matagal-tagal na rin kasing walang producer na sumusugal sa ganitong uri ng pelikula.

Tulad nga ng sinabi ni Direk Toto Natividad, ang direktor ng latest action film ng Viva Films na “Double Barrel: Sige Iputok Mo”, natutuwa siya na desidido talaga si Boss Vic del Rosario na buhayin ang aksyon sa movie industry.

Patok na patok kasi noong 90’s hanggang early 2000 ang mga maaaksyong pelikula sa pangunguna nina Rudy Fernandez (SLN), Robin Padilla, Sen. Bong Revilla, Cesar Montano, Lito Lapid, Fernando Poe, Jr. (SLN) at marami pang iba.

Kasama na sa mga natutuwa ay ang nagbabalik-showbiz na si Jeric Raval na nakilala sa mga pelikula ng OctoArts Films tulad ng “Bunso”, “Isinilang Kang Palaban”, “Pagganti Ko Tapos Kayo”, “Tawagin Mo Ang Lahat Ng Santo” at marami pang iba.

Sa grand presscon ng “Double Barrel” kamakailan ay inamin ni Jeric na masaya siya at naniniwala siyang muling tatangkilikin ng tao ang action movies dahil matagal na itong hindi napapanood kasi nga puro comedy, drama at romcom lang ang napapanood ngayon sa sinehan.

“I’m looking forward to it na muling tangkilikin at sa pamamagitan ng pelikulang ‘Double Barrel’, e, mabuhay muli ang pelikulang aksyon,” ani Jeric.

Bukod sa “Double Barrel” ay kasama rin ang aktor sa FPJ’s Ang Probinsyano, at marami siyang ginulat sa kanyang pagbabalik dahil wala raw siyang ipinagbago – guwapo at matikas pa rin, hindi tulad ng ibang artista na tumanda na at ‘yung iba ay tumaba pa.

Sa solo interview namin kay Jeric ay tinanong namin kung ano ang sikreto niya kung bakit walang pagbabago sa kanyang itsura.

“Siguro dahil wala akong bisyo, hindi ako naninigarilyo, eversince hindi talaga kasi ayoko ng smoke, hindi mo nga ako makikita sa bar noong araw. Siguro kung makita mo man ako, isang oras lang at saka ayoko talagang manigarilyo kasi para akong ina-asthma.

“Hindi rin ako umiinom, kasi, halimbawa nakaapat na beer ako hindi na ako makahinga. Hindi para sa akin ang alak at sigarilyo,” aniya pa.

Tinanong din namin kung anong cream o sabon ang ginagamit ni Jeric dahil baby face pa rin siya at higit sa lahat, wala siyang wrinkles, “Wala naman, ordinary soap lang, saka nakita ko, mahabang tulog, eh.

More than eight hours ako matulog, lampas pa. Maliban lang kung puyat lalo na pag may taping,” kuwento ni Jeric.

At sa pagkain ay wala naman daw bawal, “Hindi lang ako masyadong kumakain ng fatty food, more on gulay, saka marami ako kumain, hindi lang ako tabain. Hindi rin ako nagwo-work out.

“Nu’ng nasa OctoArts ako, nagwe-weights ako, nadyi-gym ako, pero hindi naman lumalaki katawan ko. So, sabi ko, ayaw ko na mag-gym, napapagod lang ako,” natatawang kuwento pa ng action star.

q q q

Sa panahong wala sa showbiz si Jeric ay naging abala raw siya sa buy and sell business (used cars) at naging staff din siya ni Sen. Lito Lapid sa Senate sa loob ng anim na taon. Aniya, “I’m one of his consultant at that time, doon ako sa social affair saka public services.”

At dahil naranasan na naman ni Jeric ang trabaho sa pulitika kaya tinanong namin kung may plano siyang pasukin ang public service, “Wala, wala! Magastos ‘yun at saka naniniwala ako na kapag may ginawa kang mabuti, after 6 o 7 years, limot na ng ibang tao.

“So, kung gagawa ka ng mabuti, gawin mo na lang kahit hindi ka kakandidato kasi ang credit nu’n nasa Itaas (langit), hindi naman dito (lupa),” diretsong sagot ng aktor.

Inalam din namin kung ilang taon na si Jeric, “Real age ko, 1975 ako, eh (so 42 years old).” Sabi namin, hindi halata dahil pinagbubulungan ng entertainment press na nasa presscon ng “Double Barrel” na parang hindi nagkakalayo ang itsura nila ni Ali Khatibi (asawa ni Cristine Reyes) na kasama rin sa “Double Barrel”.

Tinanong din namin kung ilan na ang anak ni Jeric ngayon, “Walo na ang anak ko,” mabilis na sagot sa amin.

Akalain mo sa edad na 42 ay nakawalong anak na si Jeric? Ang panganay niya ay 25 years old na, sa madaling salita ay 17 years old palang ang aktor ng magkaroon na siya ng panganay.

Nagulat nga kami nang ipakilala niya sa amin si Janina Carly, ang dalagitang kasama niya sa presscon na napagkamalang girlfriend niya. Anak pala niya ito sa dating aktres na si Monica Herrera. Ito raw ang bunso sa tatlong anak nila ng nasabing aktres.

Samantala, ang “Double Barrel: Sige Iputok Mo” ay showing na sa Aug. 2 under Viva Films. Bibida rito sina AJ Muhlach, Phoebe Walker at marami pang iba.