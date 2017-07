Maarteng singer-actress tinalakan ng veteran star, natameme By Cristy Fermin Bandera



SINO naman ang singer-actress na madalas na kinaiinisan ng produksiyon at ng kanyang mga kasama? May sariling mundo kuno ang female personality na ito, sumpungin, mahirap pakibagayan ang ugali. Kahit sa concert ay maraming naiilang sa kanya, wala kasi siyang ka-PR-PR, dahil ang akala niya siguro ay siya na ang pinakamagaling na singer sa balat ng lupa. “Palagi kasing nanghahaba ang nguso ng babaeng ‘yun, e! Para bang palagi siyang nakakaamoy ng hindi kagandahan sa paligid niya, nakakaloka siya! “Pagkatapos ng take niya, e, magtatago na agad siya sa kanyang lungga, ayaw niyang may nag-iingay sa paligid, kaya ang sabi ng mga co-stars niya, e, mag-taping siya sa sementeryo! “Ganu’n siya kaarte, ganu’n siya kayabang, kaya maraming hindi nagkakagusto sa kanya. Malakas lang talaga ang kapit ng babaeng ‘yun sa mga produksiyon, kaya siya kinukuha,” nakasimangot ding kuwento ng aming source. Nu’ng minsang matiyempuhan niya ang isang beteranang aktres na matagal nang nakakarinig ng mga kaartehan niya ay may nakatapat ang singer-actress. “Ay, talagang pinaringgan siya ng veteran star. Nag-monologue ang wrangler, walang kausap, pero halatadong siya ang tintutukoy. O, loko! “Wala siyang nagawa, umalis na lang siya sa waiting area, dahil kung hindi, e, siguradong masusunog siya! Maglitanya ba naman ang matanda tungkol sa mga artistang walang pakisama, di ‘yun ang napala niya! “I-try lang niyang sagutin ang beteranang aktres, makikita niya ang ayaw niyang makita! Naloka siya, hindi niya kasi akalaing pariringgan siya ng senior star na kilalang-kilala sa diretso niyang pagsasalita! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siguradong getlak n’yo na kung sino siya. Kulang na kulang pa ba ang mga detalye ng kuwento? “Kulang pa ba, dadagdagan ko pa ba?” pagtatapos ng aming source na nakataas ang kilay sa 10th floor.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.