Sanya, Rocco nag-level up na ang relasyon Kapuso stars bentang-benta sa iba't ibang festival, mall show

NAGING busy ang buwan ng Hunyo para sa ilang Kapuso stars na game na game na nagpasaya ng kanilang fans sa iba’t ibang festivals at mall shows nationwide. Ang mga bida ng katatapos lang na Afternoon Prime series na Legally Blind na sina Janine Gutierrez at Mikael Daez, nagtungo ng Cebu noong June 3 para sa isang back-to-back Kapuso Mall Show sa Gaisano Capital South at Gaisano Capital Island Mall. Nakasama rin nila dito sina Rodjun Cruz at Lauren Young. Habang ang all-original Pinoy comedy game show na Celebrity Bluff naman ang nagdala ng saya sa mga Kapusong Pangasinense sa araw ring iyon. Pinangunahan ni Boobay at ng Kapuso boy band na One Up ang pagbibigay-tuwa sa mga nanood sa Magic Mall Tayug. Samantala, nakiisa ang cast ng hit GMA telefantasya na Mulawin vs. Ravena (MvR) sa Silay Charter Day sa Bacolod noong June 12. Ang hottest young stars na sina Bea Binene, Derrick Monasterio, Kiko Estrada, Bianca Umali at Miguel Tanfelix ang bumida sa Kapuso Fiesta na ginanap sa Public Plaza sa Silay City. Si Starstruck 6 Ultimate Male Survivor Migo Adecer naman ang nagsilbing host sa naturang event. Kasalukuyang napapanood si Migo as Yuan sa My Love From The Star (MLFTS). Mula Bacolod, nagtungo si Migo sa Iloilo noong June 17 kasama ang Matteo Do ng Pilipinas na si Gil Cuerva para i-promote MLFTS. Ang mga Kapusong Ilonggo na sumugod sa Festive Walk sa Iloilo Business Park, hindi napigilang kiligin nang makita ng personal ang newest Kapuso Heartthrob. Sweet na sweet din ang tandem nina Sanya Lopez at Rocco Nacino noong gabing iyon. Fresh mula sa successful run ng Encantadia, pinatikim ng Kapuso loveteam ang kanilang fans ng mga dapat nilang abangan sa bagong drama series na Haplos na mapapanood na sa July 10. Nagpunta naman ang cast ng MvR sa Pangasinan noong June 20 upang makiisa sa pagdiriwang ng Dagupan City Charter Anniversary. Sumakay sa Kapuso Float ang MvR stars na sina Valerie Concepcion, JC Tiuseco, David Licauco at TJ Trinidad kasama sina Sanya at Rocco.

Lumipad din ang MvR stars sa Tacloban City, Leyte noong June 22. Kasama nina Derrick, Kiko, Bianca at Miguel ang kanilang co-stars na sina Martin del Rosario at Dion Ignacio sa Robinson Place Tacloban para sa isang Kapuso Mall Show. Nakiisa pa ang mga Kapuso stars sa isang tree-planting activity habang nasa Tacloban sila. Noong June 23, pinakilig naman ng Haplos stars na sina Sanya, Rocco, at Pancho Magno ang kanilang fans sa isang Kapuso Mall Show sa CSI Mall sa Tayug, Pangasinan. Nagsilbing host sa nasabing mall show si Marika Sasaki. q q q Speaking of Haplos, marami na ang excited mapanood ulit ang tambalang SanRo o RocSan sa pinakabagong serye ng GMA 7. Balita namin, talagang level up na sina Sanya at Rocco sa seryeng ito dahil mas daring na ang roles nilang dalawa bilang sina Angela at Gerald. Kuwento nga ng dalawa, pilot week pa lang ay marami na agad pasabog at mga nakakakilig na eksenang dapat abangan. Well, sa trailer pa lang ay naiintriga na ang mga manonood sa bagong konspeto ng Haplos na may konek pa sa kulam (black magic) at kapangyarihang puti, kaya huwag palalampasin ang Haplos sa GMA Afternoon Prime ngayong Lunes na pagkatapos ng Impostora. Ang tanong, mag-level up na rin kaya ang kanilang relasyon at mauwi na talaga sa totohanan ang kanilang relasyon? ‘Yan talaga ang wish ng kanilang mga fans.

