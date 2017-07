Veteran actress malupit sa mga kasambahay at driver By Cristy Fermin Bandera

SOBRANG OA. Ganu’n ang pagkakalarawan ng mga impormanteng nakasaksi sa kaartehan ng isang may edad nang aktres sa pakikitungo sa kanilang mga kasambahay at driver. Grabe naman kasing magparamdam ng pagiging OA ang veteran actress, pangmamaliit na sa kanyang mga kasambahay at piloto ang ipinakikita niya, samantalang wala naman siyang kara-patang gumawa ng ganu’n. “Alam n’yo bang walang tumatagal na maid ang veteran actress na ‘yun? Wala pang isang buwan, umaalis na ang kasambahay niya, kasi nga, Tom Jones (gutom) ang inaabot nila sa balaysung ng kanilang amo. “Sobrang tasado ang food nila. kakambal ng boss nila ang calculator, palagi silang hinihigpitan sa pagkain. Mapagduda ang veteran actress, bakit daw mabilis maubos ang mga food nila sa ref? “Ang nakakaloka, e, hindi niya naman ginagastusan ang mga pagkaing ‘yun, dala-dala lang niya ‘yun pauwi kapag nakikipag-party siya, ipinababalot niya ang mga food na ‘yun para bitbitin niya pauwi. “Ang lakas pa ng loob niyang magtanong at maghanap, e, wala naman siyang ginagastos sa mga food nila sa bahay?” simulang kuwento ng aming impormante. Heto pa. May kakaiba ring trip ang bete-ranang aktres. Tungkol naman ito sa kanyang driver. Hindi rin tumatagal sa pagseserbisyo sa kanya ang mga piloto niya. “Kaya n’yo ‘yun? Kapag nakita niyang kakulay ng dress niya ang t-shirt ng dribam niya, e, pinagpapalit niya ng suot ang taong wala namang kaplanu-planong gayahin ang kulay ng damit na suot niya? “Ano naman kaya ‘yun? Nagkapareho lang ang kulay ng damit nila, pagpapalitin na niya ng t-shirt ang driver? Hindi raw kasi sila magka-level. Boss daw siya, amo siya, samantalang pinasusuweldo lang niya ang may suot ng damit na kakulay ng sa kanya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kapangalan pa naman siya ng isang ma-gandang bulaklak. Pero ang ugali niya, e, kabaligtaran naman,” pagtatapos ng aming impormante.

