‘Charice nawawala sa sarili, kailangan nang ipadoktor ng pamilya…agad-agad! By Cristy Fermin Bandera

NAHIHIMASMASAN na siguro ngayon si Charice Pempengco dahil sa umaapaw na upak sa kanya sa social media. Hindi kasi kinampihan ng mga kababayan natin ang kanyang mga pinaggagagawa. Sa isang salitang binibitiwan niya ay sangdamakmak na pagkontra ang tinatanggap ni Charice, may mga nagagalit sa kanya, ang iba naman ay nagpapayo. Sabi nga ng kaibigan naming propesor, “Si Charice, nawawala siya sa sarili niya ngayon, kaila-ngan niya ng suporta ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. “Hindi maganda ang influence sa kanya ng mga taong kasa-kasama niya ngayon dahil kung anu-ano ang naiisip niyang gawin. “Mali-mali ang mga desisyon niya, pinagtatawanan tuloy siya ngayon. Ano na ba ang nangyayari sa kanya? Patotoo lang ba ito kung gaano na katigas ang ulo niya at wala na siyang pinakikinggan? “Pati ba naman boses niya na naging dahilan kung bakit siya nakilala, e, gusto na niyang magbago sa pag-inom ng mga gamot? Nakakaloka si Charice, kailangan na niyang makipagkita sa paboritong doktor niya,” napapailing na reaksiyon ni prop. Kahit ang kanyang mga nakakatrabaho ay nagsasabing hindi na nila kilala ngayon si Charice, napakalaki na ng kanyang ipinagbago, ibang tao na ang nakikita nila ngayon.

