Ilusyon ni billboard guy na ‘mabiktima’ si Erich naudlot By Cristy Fermin Bandera



TSIPANGGA. Cheap! Ganu’n ang nag-iisang komento ng mga taga-showbiz tungkol sa isang businessman na buong-ningning na nagpagawa pa ng billboard para lang sa kanyang imbitasyon kay Erich Gonzales na magkape-kape sila. May katotohanan naman ang kanilang opinyon, isang malaking katsipan ang ginawa ng CEO kuno ng kanyang kumpanya, sa kagustuhan niyang mapag-usapan at mag-viral sa social media ay umabot na siya sa height ng katsipanggahan. Ano’ng napala niya? Di hinubaran siya ng mga taong dati niyang katrabaho na nakakakilala sa kanyang imahe? Sinabihan siyang scammer dahil sa mga katsipan din niyang proyekto nu’n para kuno sa mga binagyo sa Leyte pero hindi naman pala nakarating sa mga binagyong kababayan natin ang pinagbilhan ng mga t-shirts na ibinenta niya? Nakakaloka! Pati ang ina ng seksing bagets na si Ella Cruz ay nagbigay na rin ng pahayag na huwag papayag si Erich na makipagkape-kape sa negosyante. Ipinaglihi pala sa hinog na mangga (read: manggagamit) ang lalaki, kahit sino ay gusto niyang maka-close, para lang siya magkaroon ng libreng publisidad. Ayan, natupad na ang ilusyon ng businessman na mapag-usapan siya, nag-viral na siya sa social media, ang tanong na lang ay paano? Sumikat siya sa kanyang katsipan! ‘Yun lang!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.