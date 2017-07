Horoscope, July 07, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Wag isiping mahihirapan kang makahanap ng puhunan sa negosyong noon mo pa binabalak. Sa panahong ito ng tag-ulan, papasok nang kusa ang malaking halaga ng salapi. Tanggap lang nang tanggap sa mga biyayang dumarating at laging magpasalamat. Mapalad ang 1, 7, 19, 28, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Green at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat makipagkumpetensya sa mga kapitbahay. Hindi nakakatulong ang pagmamayabang upang umunlad. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyo, “Wag kang mainggit, magkakaroon din tayo niyan!” Mapalad ang 6, 13, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath.” Red at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Masusolusyunan ang probema kung hindi mo na uulitin ang dating mga pagkakamali. Maging maingat sa pagpili ng kososyo at ng kaibigan. Sa pag-ibig, ituon na lamang ang pansin sa kasuyong Virgo. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bis vivit qui bene vivit.” White at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Konsentrasyon ang susi para magtagumpay. Hindi dapat pagsabay-sabayin ang mga negosyong naiisip, mag-concentrate sa produktong pagkain. Sa pag-ibig, makuntento sa isang Libra may pagka-chubby. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Katha-Upanisad-Om.” Red at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag umasa sa biglang suwerte. Kung hindi ka magsisipag, paano ka makakaahon sa kahirapan? Upang kumita ng malaking halaga gawing inspirasyon ang minamahal. Mapalad ang 7, 15, 24, 34, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Yophiel.” Orange at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag kimkimin ang lungkot na nadarama. Maghanap ng mapagkakatiwalaang kakuwentuhan. Sa pinansiyal, ang negatibong damdamin ay magdudulot ng pagkalugi. Sa pag-ibig, panahon na upang ibahagi sa minamahal ang mabibigat na problema. Mapalad ang 4, 10, 19, 28, 35, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada.” Yellow at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Isang malaking sopresa ang darating na may kaugnayan sa salapi. Kapag maraming pera ay kailangang lalo pang magtipid. Sa pag-ibig, tuloy ang agos ng ligaya habang kadikit ang kasuyong Libra. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 42, at 45. Mahiga mong mantra: “Abra-Ka-Dabra.” Red at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag regaluhan ng mamahaling bagay ang kasuyo, ang mas mahalaga yung kayong dalawa lang sa tahimik at pribahong lugar. Sa pinansyal, tandaang ang nagagawa ng pag-ibig ay hindi kayang gawin ng pera. Mapalad ang 2, 11, 25, 29, 33, at 34. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Green at violet ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Huwag makinig sa mungkahi ng iba. Sa sandaling ikaw ay naidlip at nagkaroon ng masarap na tulog, kusang lulutang ang epektibong mga solusyon sa iyong problema. Panatilii ang pagre-relaks at malalim na meditation. Mapalad ang 1, 10, 22, 28, 38, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namoh-Doysa-Om.” Beige at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag nang magplano ng kung ano-anong bagay. Mas magiging exciting ang relasyon sa biglaan at hindi pinaghandaang romansa. Sa pinansyal, bigla ang dating ng pera, pero kung hindi ka magtitipid ay agad din itong mauubos. Mapalad ang 6, 18, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Magenta at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ang pagiging matapat ang magbibigay ng pag-unlad. Sa negosyo, laging maging tapat sa kausap. Sa pag-ibig, tigilan na ang panlilinlang sa kasuyong uto-uto. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Duraga-Om!” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Mahirap talagang ma-perfect ang isang relasyon, wala naman kasing perpektong nilalang. Makuntento na lang sa kasalukuyang kasuyo. Sa pinansyal tuloy ang pag-angat ng kita. Mapalad ang 6, 18, 29, 30, 39, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Kaleneha-Mahata-Nastah.” Blue at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ipayapa ang isipan kahit na maraming problema. Malulusutan mo rin ang lahat ng iyan. Sa pinansiyal, mag-concentrate sa mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, itutok ang atensyon sa isang Gemini. Mapalad ang 6, 9, 21, 29, 33 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Atharva-Abrahma-Arjuna.” Red at lilac ang buenas.

