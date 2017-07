Male celebrity sobrang angas kaya nilayasan ng mga kagrupo By Cristy Fermin Bandera

HINDI naman pala ngayon lang maepal at KSP ang isang kilalang male personality, kahit pala nu’n pa ay ganyan na siya, pasalamat siya dahil ibang-iba ang ugali sa kanya ng mga close friends niya. Hindi nagsalita ang mga ito, walang kahit anong paninira na ipinakalat tungkol sa kanya, samantalang matagal na palang sukang-suka sa ugali niya ang kanyang mga kasama. “Naku, kung alam lang nila na matagal nang buwisit na buwisit sa kanya ang mismong mga katrabaho at kaibigan niya! Ibang klase kasi ang kaangasan ni ____ (pangalan ng may kahambugang male personality)! “Epal siya, sobrang taas ng tingin sa sarili niya, kaya inaayawan siya ng mga katrabaho niya. Pakialamero ‘yun, pati ang sequence guide ng mga production na kumukuha sa kanila, e, pinakikialaman niya! “Ang dalawa niyang kasama, e, very nice, walang problema sa kanila, pero sa isang ‘yun? Naku, gusto na nga siyang patayan ng microphone kung minsan ng mga technician, ‘no! “Mayabang kasi siya, ang feeling niya, e, siya na ang pinakamagaling na singer sa buong mundo! E, sa totoo lang, wala naman siyang binatbat sa mga kasamahan niya!” naiinis na kuwento ng aming source. Nu’ng hindi na makatiis ang mga kasamahan niya ay nagpaalam na ang mga ito. Kapaguran ang ginawa nilang katwiran, pero ang totoo, hindi na sila makatiis sa ugali ng maepal nilang kaibigan. “Nakakaloka naman kasi talaga ang ugali ng male singer na ‘yun, mayabang na siya, e, sobrang nega pa! Ano tuloy ang nangyayari sa kanya ngayon? Ayun, palagi siyang pinalulunok ng apdo ng buong bayan! Napakanega kasi niya, to-the-max ang kanegahan niya! “Gusto na siyang itapon sa dagat ng mga kababayan natin sa totoo lang, at saka nila ipa-parade ang katawan niya sa dalampasigan habang hinampas-hampas ng palapa ng niyog!” natatawang pagkakasabi ng aming impormante. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, getlak n’yo na ‘yan, lalo na’t ipa-parade pala sa aplaya ang katawan niya, may iba pa ba?

