Horoscope, July 06, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Isang Capricorn ang makakatulong upang magka-pera ng malaking halaga. Sa pag-ibig, isang Scorpio ang gigising sa natutulog mong pagnanasa – masarap na romansa ang kasunod. Mapalad ang 6, 16, 25, 34, 38, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Mihi-Omne-Om.” Yellow at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Upang lalong tumibay ang relasyon yayain ang kasuyo sa pagsisimba at iba pang gawaing may kaugnayan sa ispirituwalidad. Sa negosyo, bago matulog wag kalilimutang magdasal at hilingin sa Diyos na yumaman. Mapalad ang 6, 12, 30, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Obre-Om.” Blue at silver ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Panatiliin ang ugaling pagiging mabait. Sa pinansyal at pag-ibig habang tumutulong sa kapwa, lalo namang sasagana at mas magiging maligaya. Mapalad ang 7, 15, 22, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Araanam-Kebanam.” Green at orange ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Walang pag-asenso kung laging aasa sa ibang tao. Mag-isip ng sariling ikayayaman. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa isang negosyong may kaugnayan sa butil, sa kumuniskayon at sa tubig. Mapalad ang 5, 19, 23, 28, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Agara-Om”. Beige at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mas liligaya kung muling magmamahal. Sa pinansyal, bagong kalakal na may kaugnayan sa likido at modernong kuminikasyon ang magpapaunlad ng kabuhayan. Mapalad ang 2, 11, 29, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kedemel-Hagiel.” Orange at violet ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Paglaanan ang nalalapit na kaarawan. Sinupin ang kabuhayan. Tandaang ang taong masinop, mas madaling yumayaman. Sa pag-ibig, simpleng date na lang ang ihanda para sa kasuyo ngayong weekend. Mapalad ang 1, 13, 25, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Anilam-Bastam-Atha-Idam.” Yellow at green ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ang mga Virgo ay madaling nanghihina kapag naka-istambay lang. Kumilos ng kumilos hanggang sa masapol ang suwerte at magadang kapalaran. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano na ang gagawing gradeng bakasyon sa nalalapit mong kaarawan. Mapalad ang 4, 8, 23, 28, 31, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Blue at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Nanlalamig ang kasuyo, painitin siya sa pamamagitan ng iyong nag aalab na halik at romansa. Sa pinansyal, magtipid para may maitabi ka pang pera sa susunod nyong date ng kasuyong Virgo. Mapalad ang 3, 18, 21, 34, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Hare.” Red at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Okey na ang kasalukuyang ganda, wag ng maglagay ng kung ano-anong koloreta sa mukha, dahil sa ginagawa mong iyan, magseselos lang ang kasuyo. Sa pinansyal, konti pang tipid at sinop ng kabuhayan malapit ka ng umunlad at yumaman. Mapalad ang 4, 7, 28, 38, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Yellow at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kailangang makaipon ng maraming pera upang masimulan na ang iniisip na negosyong may kaugnayan sa pagtitinda. Sa pag-ibig, may dagdag kilig factor ang pakikipag-relasyon sa isang Aries. Mapalad ang 3, 12, 24, 33, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” Green at purple ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Kung may darating na malaking halaga ng salapi tipirin upang huwag agad maubos. Sa pag-ibig, magiging masalimuot ang pakikipag-relasyon sa isang Aquarius. Ang pagpapasensya at unawa ang tanging solusyon upang maisalba ang relasyon. Mapalad ang 4, 15, 21, 25, 37, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salve-Om”. Red at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag masyadong seryosohin ang pag-ibig, sapagkat sa sandaling nabigo, grabeng lungkot ang dulot nito. Imbis na relasyon, bigyan mo ng priority ang pagpapayaman. Mapalad ang 4, 13, 23, 37, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kurvan-Adhenan-Om.” White at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Isang secret admirer ang nananabik na makasama ka ngunit wala siyang lakas ng loob na magyaya. Kilalanin siya sapagkat tugma at bagay kayong dalawa. Sa pinansyal, upang maiba naman, paglaanan ng budget ang mga gawaing may kaugnayan sa romansa at pag-ibig. Mapalad ang 5, 18, 29, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel”. Silver at blue ang buenas.

