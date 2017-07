Kilalang aktres lubog na sa utang, lahat ng negosyo nalugi By Cristy Fermin Bandera

PINAGPISTAHAN sa isang umpukan ang lifestyle ng isang kilalang aktres. Maraming nagtataka-nagtatanong kung bakit napakahilig niya sa granatsa samantalang wala naman siyang proyektong ginagawa. Saan daw kaya kumukuha ng kadatungan ang aktres, bakit napakahilig daw niyang magbiyahe, samantalang magkaroon man siya ng trabaho ay paminsan-minsan lang naman? At heto na. Mahilig siyang mamuhunan sa kung anu-anong negosyo. Bonggang-bongga sa una ang business niya pero pagkatapos lang nang ilang buwan ay sarado na. Kuwento ng isang source sa umpukan, “Meron na naman siyang pinasok na business ilang buwan na ang nakararaan. Malaki ang kinuha niyang space, bonggacious talaga! Siya ang may pinakamalaking restaurant sa place na ‘yun. “Mahal ang rental, pero malaki ang kinuha niyang space, pangtatlong restaurant nga ‘yun kung tutuusin, e. Malakas ang loob niya kahit mahina naman ang business niya. “Wala siyang gaanong customers, mga kaibigan lang niya ang nagpupunta du’n, kaya ayun, after a few months, sarado na ang resto-bar niya! Wala na ngayon, palagi raw kasi siyang delayed sa rental, kaya ibinigay na sa iba ang space,” kuwento ng impormante. Ang kuwento pa ay maraming pinagkakautangan ang aktres, mga kasamahan sa trabaho ang iba at meron din siyang pagkakautang sa mga kaibigan niya, pero mukhang wala naman siyang planong magbayad. “Nagkita nga sila sa isang party nu’ng isang pinagkakautangan niya, pero hindi man lang niya pinansin ‘yung tao! Parang siya pa ang mayabang, e, siya na nga itong hindi nagbabayad ng pagkakautang niya! “Ang iba ngang pinagkakautangan niya, e, huminto na sa paninigil. Paano naman, e, hindi siya sumasagot sa tawag ng mga tao na nu’ng siya ang nangangailangan, e, siya pa mismo ang tumatawag! “Ano na ba ang nangyari sa babaeng ‘yun na dati, e, bonggang-bongga ang lifestyle? Naubos na ba siya? Dati kasi, e, para siyang may mina ng ginto sa sobrang bongga ng buhay niya!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo kung sino ang aktres na ito, kaya siguradong hindi kayo mauupo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan.

