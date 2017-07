Closeted ex Cabinet Sec suki ng massage parlor na may happy ending By Den Macaranas Bandera

ISANG kilalang closet queen na media man ang nakasabay ng barakikay na dating opisyal sa isang lugar kung saan ay matatagpuan ang mga nagmamasaheng mahusay sa “extra service”. Medyo nagkahiyaan pa sina dating Mr. Secretary at Mr. Reporter ng magtagpo sila sa lobby ng nasabing health club sa Quezon City. Kunwari ay hindi sila magkakilala o parehong nahihiya na batiin ang isa’t isa ayon sa ating Cricket. Ang dating opisyal ay galing sa isang kilalang pamilya ng mga pulitiko at kapangalan pa ng isang dakilang Filipino. Sinabi ng ating Cricket na wala namang balak umamin ang ating bida kaugnay sa kanyang sexual preference kundi lamang siya naging opisyal ng ating pamahalaan. Bago ang kanyang naging appointment maraming taon na ang nakalilipas ay kanyang isinapubliko ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi pa ng ating Cricket na malamang daw ay nabulabog sa kanyang libingan ang kanyang lolo dahil sa ginawa niyang pagladlad ng kapa sa publiko. Hindi rin daw ito nagustuhan ng ilan sa kanilang mga kaanak dahil nga naman sa kanilang iniingatang reputasyon at pangalan sa lipunan. Bukod sa kilalang laman ng mga gay massage parlor ay kilala rin ang ating bida sa pagkakaroon ng mga gwapong karelasyon lalo na sa mundong ginagalawan ng mga sikat at rich na beki. Idinagdag pa ng aking Cricket na ibang-iba ito sa kanyang imahe sa publiko na kagalang-galang at kayang ipaliwanag ang halos lahat ng isyu sa lipunan. Ang dating opisyal ng pamahalaan na suki ng isang kilalang gay massage center ay si Mr. M…as in Mama Queen.

