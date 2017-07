Tisoy na aktor kumakabit lang sa mayayamang negosyante By Cristy Fermin Bandera

IBANG-IBA na ang imahe ngayon ng isang tisoy na male personality para sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Kung dati’y maganda ang pagkakilala sa kanya, ngayon ay biglang baligtad na, ipinaglihi raw sa mangga ang aktor. Naging karelasyon ng naturang aktor ang isang kilalang businessman sa showbiz. Hindi man sila lantarang umamin nu’n ay ano pa ba ang ibig sabihin ng pinagsaluhan nilang kaligayahan? Sabi ng isang miron, “Naku, hindi na makapagdedenay pa ang lolo mo! Nasaksihan ng mga kaibigan ng gay businessman ang lahat. Kalokohang magdenay pa siya, pagtatawanan siya ng buong mundo! “Paano niya naman maipagkakaila na du’n siya tumira sa housing authority ng gay businessman, ‘yun pa ang gumastos sa kanya para maka-graduate siya sa college, sige nga, magdenay nga siya? “Pero gusto siya ng mga friends ng gay negosyante, mabait naman kasi siya, saka hindi niya pinagsamantalahan ang kabaitan nu’ng tao sa kanya. “Kung ano lang ang kailangan niya, e, ‘yun lang ang hinihingi niya. Hindi siya tulad ng ibang nakarelasyon ng gay businessman na talagang nagsamantala,” patunay ng source. Pero iba na nga ang rumerehistrong imahe ngayon ng tisoy na aktor para sa kanyang mga kasamahan. Feeling ng mga ito ay nagmumukhang ipinaglihi na sa mangga ang aktor dahil ang mga pinipili na niyang kaibiganin ay puro madadatung. “Sunud-sunod na ang pagkaka-link niya ngayon sa mayayamang negosyante, hindi na siya tulad nang dati na isa lang. Marami ring nagpaparamdan ng interest nu’n sa kanya, pero wala siyang panahon at pakialam du’n! “Pero ngayon, ang dami-dami na niyang friends! Mga kaibigan na kasama niya sa iba-ibang bansa, mga kaibigang nagreregalo sa kanya ng kung anu-anong gadgets! “Talagang ginagamit na niya ngayon ang utak niya kesa sa katawan niya, sa totoo lang! Sino kaya ang naging mentor niya sa bago niyang image na ‘yan?” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday naming mahal, obyus na obyus na kung sino ang tisoy na aktor na ito, siguradong hindi kayo mauupo n’yan sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan.

