John Wayne Sace umamin: Halos lahat ng uri ng droga natikman ko, pero malinis na ako ngayon! Bandera

DIRETSONG sinabi ng dating child star na si John Wayne Sace na nasubukan na niya ang lahat ng droga at pinasisisihan na niya ang pagkalulong dito. “Gumagamit ako ng marijuana o ng shabu po. Halos lahat ng klase ng drugs nasubukan ko na po, lahat-lahat,” ang pag-amin ng magaling na aktor sa panayam ng Rated K last Sunday. Ano ang epekto sa kanya ng pagdodroga, “Hindi ka nakakatulog, tapos sobra kang mag-isip, praning. At pag tumagal-tagal na, mawawala sa ‘yo lahat—yung tiwala sa ‘yo ng family mo, yung tiwala ng tao.” Kailan nagsimula ang pagda-drugs niya? “Mga 2008, mga kasiyahan,mga kaibigan. Hanggang sa hindi mo namamalayan parang nawawala na po lahat sayo, kahit family mo.” Pinagsisisihan na ni John Wayne ang pagbibisyo, “Opo, kung maibabalik lang ba, bakit mo susubukan yun?” Nang mapasama siya sa listahan ng “tokhang” at maospital nagpunta muna sa probinsya si John Wayne kung saan siya nagsimulang mag- self-rehabilitation. Lagi rin siyang naiimbitahan sa mga anti-drug campaign ng local government para mag-share ng kanyang experience. Nagpapasalamat din siya sa kanyang anak na siyang naging rason para magbago na siya, “Nu’ng sinabi niya sa akin na, ‘Daddy, please naman ‘wag na ikaw bad’, du’n sa sinabi niyang yun na-feel ko na ang pagbabago, magsisimula rin sa ‘yo e, sa sarili mo.” Kung mabibigyan ng chance, gusto pa rin ng binatang ama na magbalik sa showbiz, “Kung bibigyan po ako uli ng pintuan para po sa showbiz bakit naman po hindi.”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.