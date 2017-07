Wish ni Harlene kay Bistek: Sana makahanp na siya ng babaeng pakakasalan niya!

SA nakaraang pa-birthday blow-out ni Quezon City Mayor Herbert Bautista para sa July-September birthday celebrators ng mga taga-entertainment media ay nakatsikahan namin ang kapatid niyang si Harlene Bautista-Tejedor na siya ring may-ari ng Salu Restaurant (sa Scout Fernandez, QC).

Wala kasi si Mayor Bistek sa event dahil nasa London ito for official visit. Natanong ang misis ni Romnick Sarmenta tungkol sa kapatid nilang si Konsehal Hero Bautista na nasa rehabilitation center ngayon matapos malulong sa droga.

“Tungkol kay Hero, in general about drugs, malinaw talaga na salot at naninira ito ng buhay, walang pinipili. Kaya mahirap magbitaw ng salita kung may makita kayo na, ‘ay adik ‘yan’ dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng mismong tao,” bungad ni Harlene.

Wala raw ideya ang magkapatid na Herbert at Harlene na nasa influence na pala ng droga si Hero dahil normal naman daw ang kilos nito, “Actually, wala kaming napansin kasi siya ‘yung tipo na kung gusto niyang magpapayat for a role, kasi nagti-theater siya, so kung gusto niyang mag mukhang lolo o ermitanyo, nagpapakapal siya ng buhok, gusto niyang magpaganda ng katawan, kaya niya.

“So wala kaming nakita and eversince naman naman kapag kinukumusta siya, parang pumapayat ka, sabi niya, ‘okay lang ako, nagpa-check up na ako.’

“Kukulitin ko pa ba, e, sinabi naman nu’ng tao na okay siya? Siyempre matatanda na kami, at may kanya-kanya ng pamilya, so kung ano ‘yung sabi niya, ‘yun ang paniniwalaan namin,” esplika pa ni Harlene.

Malaki na ang ipinagbago ngayon ni Hero at sa katunayan ay malapit na raw lumabas ng rehab ang aktor-pulitiko. Sampung buwan lang daw nanatili sa loob ng rehab si Hero at nangako naman na paglabas ay going straight na siya.

“Physically, very healthy siyang tingnan,” say ni Harlene.

Bagama’t nasa rehab ang konsehal ay hindi naman nito napapabayaan ang obligasyon niya sa mamamayan ng Quezon City dahil, “Every Monday, lalabas siya, tapos babalik din (sa rehab). Balikan lang. Nitong June lang nag-start. Pero yung mga nakaraang buwan, talagang wala.”

Lagi rin bang bisita ni Hero si Bistek sa rehab? “Oo naman. Pinupuntahan siya ni Kuya Herbert.”

Hindi itinanggi ni Harlene na nagalit talaga si Bistek kay Hero, “I think normal, natural na reaksiyon, kahit naman ako, e. Parang, halu-halo talaga. Magtataka ka, magagalit ka. Malulungkot ka, maaawa ka, masa-shock ka.”

Tinanong namin kung anong dahilan bakit nalulong sa droga si Hero, “Marami siguro, patung-patong na rin.”

Sa mga hindi pa nakakaalam, annulled na ang kasal ni Hero sa asawa niya at ang isang anak nila ay nasa kanya na nasa poder ngayon ni Harlene at ‘yung isa ay nasa side raw ng asawa.

Samantala, natanong din si Harlene kung may planong tumakbo sa mas mataas na posisyon si Herbert since last term na niyang mayor, “Hindi ko nga alam, e. May Senator, may Congress. Ako, mas gusto ko sana senator, because mas bagay sa kanya.

“Sa tingin ko, mas marami siyang magagawa as a senator. He’s a good executive, he’s a good ‘yung ano, action siya, ‘yung implementation. Hindi yung gumagawa ng batas, nakaupo lang, ganyan. Hindi siya ganu’n, e. Although talagang ma-research, maaral,” pahayag ni Harlene.

May plano rin ba siyang pumasok sa politika? “Open naman ako kasi doon naman ako lumaki, so wala naman akong qualms about it.”

Kinumusta rin namin ang lovelife ni Bistek kay Harlene, aniya, “Yan ang tanong, tanong ko rin ‘yan, eh. Si kuya is 49 years old na,” tumatawang sagot niya sa amin. Dagdag pa niya, “Mayroon pa ‘yan, may pag-asa pa, pinagno-novena ko ‘yan.”

E, bakit natsitsismis na naman siya kay Kris Aquino, “Hindi ko rin alam, baka tsismis lang ‘yun.”

Hindi itinanggi ni Harlene na nagkakausap sila ni Kris, “Okay naman kami, kapag nag-gi-guesting kami, nag-uusap naman kami. Nu’ng wake ni papa (Butch Bautista), okay kami.”

Anyway, nabanggit din ni Harlene na gusto na rin niyang mag-asawa ang kuya Herbert niya dahil tumatanda na rin ito at kailangan na rin ng kasama sa buhay lalo’t mag-isa lang ito sa bahay niya bukod sa driver at kasambahay.

“Aminin natin, malungkot, di ba? Kaya sobrang sakripisyo na talaga ni kuya, sana makahanap na siya ng babaeng kasundo niya, na mapapangasawa niya,” kuwento ng misis ni Romnick.

Balik na rin pala sa pagpo-produce ng pelikula ang kanilang Heaven’s Best Entertainment, sila ang co-producer sa pelikulang “Larawan na planong isali sa Metro Manila Film Festival 2017.