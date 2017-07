Horoscope, July 04, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Hindi dapat ubusin ang pera sa labis na luho at pagpapasarap. Magtira para bukas! Sa pag-ibig, maghanda ng maraming pera, may biglaang romansang mararanasan. Mapalad ang 1, 7, 28, 31, 40 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Agiel-Zazel-Yophiel”. Yellow at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag sumuko hangga’t hindi nakakamit ang pinaka-dulo ng minimithi – ang yumaman. Sa pag-ibig, wag hiwalayan ang kasuyo, upang makasama mo siya sa isang malaking tagumpay. Mapalad ang 9, 12, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Magenta at white ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Matatagpuan mo ang kaligayahan sa sarili mong tahanan. Mahalin ng lubos ang inyong pamilya at piliting mapaganda ang inyong tirahan. Sa ganyang paraan bukod sa ligaya kusang darating ang maraming grasya. Mapalad ang 6, 18, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dhar-Masya-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Lalo mo pang palawakin ang iyong mundo. Habang dumadami ang kaibigan kasabay nitong lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, mentras maraming kang kakilala at BFF mas makapamimili ka ng may busilak ang puso. Mapalad ang 6, 15, 22, 26, 35 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Name-Dosya-Om.” Cream at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa simpleng buhay mas magiging maganda ang kapalaran. Iwasan ang maluhong pamumuhay. Sa pag-ibig, ayain ang kasuyo sa ilalim ng malaking punong kahoy, hawak kamay nyong pagmasdan ang papalubog ng araw. Mapalad ang 7, 16, 24, 36, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sari-Kara-Carya-Om.” Pink at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tanggapin lang ng tanggapin ang anomang negatibong sitwasyon. Tandaang “ang lahat namang iyan ay lilipas!” Sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto kusa ng magbabago ang takbo ng mga pangyayari. Mapalad ang 7, 13, 26, 35, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Speculum-Om.” White at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Magtiwala sa sarili. Kaunting panahon na lang matutupad na ang lahat ng mga pangarap higit lalo sa aspetong pang-materyal. Sa pag-ibig, malaki ang maitutulong sa iyo ng kasuyong isinilang sa petsang 5, 14 at 23 upang mas madali kang yumaman. Mapalad ang 1, 12, 15, 27, 41 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Blue at pink ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa araw na ito at sa susunod na mga araw ihahatid ka ng iyong emosyon sa isang maligayang relasyong handog ng isang Virgo. Sa pinansiyal, haluan ng pagmamahal at lambing ang produktong may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 6, 12, 23, 36, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada-Om.” Purple at silver ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Mawawala ang negatibong pakiramdam kung itutuon ang isipan sa ang mga bagay na may kaugnayan sa pag-ibig. Isang tapat at mabuting kaibigan ang darating. Sa pinansyal, ang pinaka-epektibo paring paraan upang umunlad ay ang mag-ipon. Mapalad ang 4, 13, 28, 37, 39 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om.” Black at red ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — May darating na bagong kakilala, na makakasama sa pagbuo ng panibagong yugto ng buhay. Siguraduhing siya ay isang Aries o kaya’y Gemini, upang tuloy-tuloy ka ng lumigaya at umunlad. Mapalada ng 4, 13, 28, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govardana-Krisna-Krisna-Om.” Orange at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansiyal, hindi awa ang dapat pairalin kundi ang pagiging mukhang salapi upang yumaman. Sa pag-ibig, kung puro damdamin ang paiiralin, paano ka uunlad? Mapalad ang 4, 14, 23, 37, 39 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Aum-Aum.” Orange at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Isang kasamahan ang mag-tsitsismis sa mga sinasabi mo. Wag gaanong magtitiwala sa mga kaibigan. Hindi rin dapat magyabang upang hindi ka nila kainggitan. Sa pag-ibig, basta tahimik ka lang kusa ng darating ang true love. Mapalad ang 7, 13, 22, 36 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Taph-Harth-Harath.” Pink at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag dayain ang sarili! Kapag alam mo ng palugi ang investment tumigil ka na bago malubog sa mga pagkakautang. Sa pag-ibig, kung alam mo namang iskadalo ang magiging wakas, wag ng ituloy ang lihim na relasyon. Mapalad ang 4, 14, 23, 36, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padme-Om”. Magenta at white ang buenas.

