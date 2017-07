Suyuan sa tag-ulan (2)

Sulat mula kay Jhing ng San Joaquin, Capoocan, Leyte

Problema:

1. Magtu-25 years old na ako sa darating na July 16 pero until now hindi pa rin ako nakakaranas magkaroon ng boyfriend. May mga manliligaw naman ako, kaya lang hindi ko sila masyadong gusto at iyong iba naman na gusto ko sana, hindi naman seryosong nanliligaw.

2. Kaya sa ngayon naiingit talaga ako sa mga kaibigan ko na may kanya-kanya ng nobyo habang ako naman zero pa rin ang love life ko. Kaya naisipan kong sumangguni sa inyo upang malaman kung kailan ako magkaka-boyfriend ng totohanan at seryoso? Sino ang lalaking ito at saan ko siya makikita o makikilala? July 16, 1992 ang birthday ko.

Umaasa,

Jhing ng Leyte

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Cancer (Illustration 2.) ay nagsasabing isang lalaking Virgo o kaya’y Scorpio ang magiging boyfriend mo, kung saan, tulad ng nasabi na sa Cartomancy, ang masaya at romantiko nyong relasyon ay mabubuo habang masaganang pumapatak ang ulan sa kapaligiran.

Numerology:

Ang birth date mong 16 ay nagsasabing namang ang makaka-relasyon mong lalaki ay isinilang sa petsang 4, 13, 22, o kaya’y 31. Isang nakakikilig at romantikong pag-ibig ang mabubuo sa inyon ring lugar na sa bandang huli ay mauuwi sa isang matimyas at maligayang suyuan.

Luscher Color Test:

Sa unang pagde-deyt ninyo ng nasabing lalaki, ikaw ay nakausot ng kulay na white habang siya naman ay naka-green. Ito ang palatandaang magiging magka-compatible kayo at magiging maligaya ang bubuuin ninyong relasyon.

Huling payo at paalala:

Jhing ayon sa iyong kapalaran, sa taon ding ito ng 2017 darating ang hinihintay mong lalaki. Kung saan, ang buwang ito ng Hulyo hanggang Agosto ay magiging isa sa pinakamasayang panahon sa iyong kapalaran. Habang unti-unting lumalakas ang hangin at ulan sa panahong ito ng tag-ulan, isang lalaking nagtataglay ng initial na R. A. ang magtatapat sa iyo sa iyo ng pag-ibig, magiging boyfriend mo siya at sa bandang huli ay kayo na rin ang magsasama, sa pagbuo ng isang maligaya at pang-habang buhay na pamilya.

