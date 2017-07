Aljur wala nang lugar sa GMA kaya ipagpipilitan ang sarili sa ABS By Cristy Fermin Bandera

SUKOL na sa pader si Aljur Abrenica. Hindi na ini-renew ng GMA 7 ang kanyang kontrata. Pagkatapos niyang idemanda ang network ay maaasahan pa ba ang ekstensiyon ng kanilang pag-aalaga sa aktor na sa kanila nagsimula? Dahil wala na nga siyang maaasahan sa Siyete ay saan pa siya lulundag? Natural, sa bakod ng ABS-CBN, ang network na matagal na niyang gustong lipatan kaya nga siya nagsampa ng kaso laban sa kanyang home network. Maraming nilapitan si Aljur para magkaroon siya ng proyekto sa Dos. ‘Yun ang mga taong ayon sa kuwento ay nagbulong-nagtulak sa kanya nu’n para kasuhan ang GMA 7. Hindi imposibleng makapagtrabaho sa ABS-CBN si Aljur, sa salitang kanto ay LT rin siya, laman-tiyan. Pangdagdag din siya sa sangrekwang mga artista ng istasyon. Nu’ng isang araw ay nakita si Aljur sa bakuran ng Dos. Meron daw kasing go-see. Nagpa-VTR daw si Aljur para sa isang seryeng nakatakdang gawin ng network. Nandu’n na ang kanyang kapatid na si Vin, napapansin na ang presensiya nito sa istasyon, pareho silang nanalo sa talent search ng GMA 7 at TV5. Walang masama sa pagtatanong pero kapag sumobra na ang lakas ng loob ng artista para idemanda ang network na nag-alaga sa kanya ay ibang usapan na. Artista ang nabubukulan at hindi ang network.

